O 'Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor', que abriu a emocionante homenagem a Taylor Hawkins no Grammy de 2022

Houve muitos protagonistas na gala do 64º Grammy Awards, mas houve um que, apesar de não estar fisicamente na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, sentiu que estava entre a grande maioria dos presentes e que não poderia passar despercebido: Oliver Taylor Hawkins.

O baterista do Foo Fighters foi uma das figuras a serem homenageadas no espaço onde a Academia aproveita a oportunidade para renderizar um In Memoria para aqueles que não estão no corpo, mas que continuam a encher almas com sua música. Com 'Lá vai meu herói', começou a homenagem ao músico, e o 'Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor' foi ouvido de passagem que abalou milhares de fãs nas redes sociais, começando pelo Twitter.

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

Vía Twitter

Em desenvolvimento...

CONTINUE LENDO