Ministério do Interior afirma ter investido 1,2 bilhão em segurança

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

O Ministro do Interior, Daniel Palacios Martínez, acompanhou o Presidente da República, Iván Duque Márquez, em sua visita ao departamento de Meta, onde entregou capacidades e assinou atas do início do trabalho de infraestrutura que fortalecerá a segurança e a convivência do departamento.

O chefe do portfólio interior entregou capacidades à polícia do departamento, uma unidade móvel de comando e controle e 2 drones destinados à cidade de Villavicencio e 30 motocicletas para os municípios de Acacias, Barranca, Granada, Puerto Gaitán e Villavicencio.

“1,2 bilhão de pesos investidos até agora em segurança e convivência pelo Ministério do Interior no país e, como o Sr. General Vargas mencionou, através do CONPES de Infraestrutura Estratégica para a Polícia, estaremos investindo mais 500 bilhões de pesos para alcançar o 2 com o restante dos investimentos bilhões de pesos no final do período de quatro anos em investimentos na área de segurança e convivência cidadã”, acrescentou o ministro do Interior.

Da mesma forma, o oficial assinou atos de início de postos de bombeiros para Villavicencio, Puerto Lleras e Barranca de Upia, que terão um investimento de mais de US $3.430 milhões.

“Hoje estamos comemorando momentos muito importantes, os minutos de início da construção de três postos de bombeiros. Pela primeira vez, o Ministério do Interior e a Direção Nacional de Bombeiros não apenas fornecem tanques, veículos, intervenção rápida em motobombas em equipamentos e kits contra incêndios florestais, mas também alcançamos o investimento e a construção de postos de bombeiros”, disse Palacios Martínez.

Além disso, três bombas motorizadas portáteis foram entregues aos bombeiros Meta, o que permitirá uma melhor resposta a emergências, eles serão destinados aos municípios de Barranca de Upia, Granada e Puerto López, com um investimento de mais de US $498 milhões.

No final do evento, na presença do Presidente da República, foram assinadas as assinaturas do início dos trabalhos do #SacúdeteAlParque dos municípios de Fuente de Oro, Barranca de Upia e El Castillo.

“Hoje, assinamos um processo de iniciação de trabalho para esses municípios no departamento de Meta para melhorar as condições de convivência, porque sabemos que os jovens que têm espaços dedicados à cultura, recreação, esportes, tecnologia, são jovens livres da violência.” adicionou o chefe da pasta política.

Presidente Duque entregou equipes para fortalecer o trabalho da Polícia Nacional

O Presidente da República, Iván Duque Márquez, liderou este sábado a entrega de equipamentos para fortalecer o trabalho da Polícia Nacional e dos Bombeiros do Departamento de Meta.

“Hoje estamos demonstrando mais uma vez ao Meta que é com fatos e como uma equipe como construir um país e como a segurança é construída”, disse o presidente na entrega das capacidades, na companhia do Ministro do Interior, Daniel Palacios, e do Diretor da Polícia Nacional, General Jorge Luis Vargas Valência.

Ele explicou que dentro das capacidades entregues estão 30 motocicletas de alto cilindro, drones de última geração e mais de 800 milhões de pesos em equipamentos para os bombeiros.

“Isso é feito porque aqui há um compromisso do governo com Meta e com a cidade de Villavicencio”, disse o presidente Duque.

Sublinhou que este “é o Governo que deixou mais recursos ao departamento” e “o Governo que injetou mais recursos na Polícia Nacional num período de quatro anos”.

Antes de liderar a Oficina de Construção do País número 105, na Base Aérea de Apiay, 30 motocicletas Honda XRE 300 no valor de US $943 milhões foram entregues à Polícia para os municípios de Granada, Acacias, Barranca de Upia e Puerto Gaitan.

Também um Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) e 2 drones no valor de 1.835 milhões de pesos.

Além disso, o Corpo de Bombeiros de Meta recebeu três bombas de incêndio portáteis de alta potência para controlar incêndios em áreas remotas onde um veículo de bombeiros não pode entrar. Esses elementos operam com 435 galões de água.

Esses elementos beneficiarão os municípios de Barranca de Upia, Granada e Puerto López.

