Michoacán: cinco membros do CJNG foram mortos após confronto com GN e Sedena em Chavinda e Jacona

Na segunda-feira, 4 de abril, ocorreram dois confrontos armados no oeste de Michoacán, envolvendo elementos das forças de segurança federais e estaduais, que entraram em confronto com membros do Cartel Geração Jalisco Nueva (CJNG). O resultado dos tiroteios foram cinco supostos criminosos mortos e mais quatro presos.

O Ministério da Segurança Pública de Michoacán (SSP) informou o ocorrido em um comunicado, ao anunciar que elementos do Exército mexicano, da Guarda Nacional e da corporação de segurança do Estado foram atacados por supostos criminosos nos municípios de Chavinda e Jacona, que foram realizado em diferentes eventos.

O primeiro incidente ocorreu na rodovia Chavinda-Villamar, onde membros do décimo sétimo batalhão de infantaria, correspondente à 21ª Zona Militar de Morelia, foram submetidos a um ataque armado enquanto patrulhavam as ruas da cidade de La Chavinda.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades federais, os assassinos da CJNG abriram fogo contra os militares sem motivo aparente, de modo que os elementos militares responderam da mesma forma detonando suas armas contra os sujeitos que se deslocavam dentro de veículos rotulados com as iniciais de CJNG.

