Ethel Pozo se refere à greve dos transportes: “Estamos vendo um dos piores momentos da história do nosso país”

Ethel Pozo expressou sua indignação no America Today com o aumento dos preços, razão pela qual centenas de moradores saíram às ruas para fazer ouvir sua voz de protesto. O anfitrião descreveu esse momento como um dos piores da história do Perú.

Deve-se notar que neste 4 de abril, o espaço forneceu uma edição especial onde fez links ao vivo para mostrar como é a situação em nosso país. “Estamos vendo um dos piores momentos da história do nosso país, não apenas a gasolina, mas a comida, então como podemos lidar com isso”, começou o apresentador de TV.

Ele também se referiu às medidas que tomaram no programa, pois entendem que a mãe não está em condições de comprar frango ou carne para preparar a receita que ensinam na sequência de cozimento.

“Nós, em um programa que cozinha todos os dias, tivemos que mudar nosso cardápio porque não posso apresentar uma receita de frango porque quem pode comprar o frango? Eu não posso, impensável, carne? Quem vai comprá-lo?” , disse o apresentador bastante indignado, e depois anunciar que o prato desta edição seria croquetes de ervilha com moela cozida, uma receita “econômica e nutritiva”.

O apresentador de TV expressou solidariedade com os moradores e indicou que “as pessoas querem fatos”. “Não é mais viável continuar o aumento de todos os alimentos na cesta básica. Hoje (4 de abril) tínhamos um cardápio agendado, mas era uma edição especial porque quando temos que rir, rimos, mas quando há esse tipo de notícia não podemos ser estranhos”, disse.

GISELA VALCÁRCEL É SOLIDÁRIA COM OS MORADORES

Outra pessoa que também expressou solidariedade com esta situação foi Gisela Valcárcel. Por meio de sua conta no Twitter, a apresentadora de TV indicou que as pessoas estão sempre certas.

“Paradas, descontentamento e indignação, é assim que a semana começa no Perú. O que pode piorar tudo é ver Martín Vizcarra continuar enganando e Francisco Sagasti dizendo o que agora poderia ser feito. Chega de gente ter saído e as coisas certamente mudarão, as pessoas estão sempre certas”, escreveu Gisela Valcárcel no Twitter.

Como você se lembra, esta não é a primeira vez que ele se pronuncia contra o jogo de Pedro Castillo. Em uma ocasião anterior, a líder de torcida loira disse que o presidente estava apenas tentando desunir o país.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

JANET BARBOZA MORTIFICADA COM UMA PARALISAÇÃO DAS TRANSPORTADORAS

Em 4 de abril, Janet Barboza falou no programa América Hoy sobre a greve dos transportes. O apresentador de TV descreveu a situação no país como “terrível”.

“Estamos vendo eventos realmente terríveis que ocorreram há uma hora, estamos vendo pessoas feridas, brigas com a polícia, confrontos, realmente terror, o Perú está convulsionando porque nada está ao nosso alcance”, disse Barboza, que não hesitou em pedir cuidado ao repórter.

“Osvaldo, por favor, peça que você tenha muito cuidado, queremos as informações, mas salvaguardando sua segurança. Tenho a impressão de que há mais protestantes”, disse.

