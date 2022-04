Alejandra Azcárate e seu marido Miguel Jaramillo falam pela primeira vez sobre o caso do narcoavião

A comediante Alejandra Azcárate e seu marido Miguel Jaramillo estavam em uma entrevista na RCN News falando pela primeira vez sobre o caso do avião carregado de cocaína que transformou o casal no centro das atenções da mídia no ano passado.

É importante lembrar que a polêmica começou depois que as autoridades encontraram em um avião quase 500 quilos de cocaína e com mais de 100 milhões de pesos em dinheiro depois que ele pousou na Ilha de Providencia. Naquela época, vários meios de comunicação indicaram que o meio de transporte aéreo fazia parte da empresa Interandes Helicopteros S.A.S., da qual Jaramillo era sócio.

Embora Azcárate tenha se referido ao assunto em suas redes sociais, mas não em profundidade, seu marido não havia dado uma explicação à opinião pública até hoje. Jaramillo explicou pela primeira vez que nunca tinha sido dono do avião.

“O verdadeiro dono é o Sr. Fernando Escobar, que na época era meu sócio na empresa Interandes”, disse o empresário. Infelizmente, o exercício da mídia, de forma irresponsável, chamou aquele avião de 'o narcoavião do marido de Azcárate' e foi assim que ficou”.

O diretor da RCN News, José Manuel Acevedo, destacou que, embora isso seja verdade, houve alguns documentos que provaram que Jaramillo era sócio da empresa proprietária do avião. “Naquela época, eu era acionista daquela empresa”, disse o marido de Azcárate; no entanto, esclareceu que apresentou documentos à Procuradoria-Geral da República certificando que cinco meses antes da polêmica ele havia deixado de ser o representante legal e acionista da empresa. “Meu único erro foi não ter certeza de que minha conta registrou esses minutos”, acrescentou.

A viralidade de Alejandra Azcárate nas redes sociais

“Fomos para a cama um domingo como publicitária e artista, e acordamos na segunda-feira na categoria de gangsters”, disse a atriz também ao meio de comunicação. Azcárate mencionou que sentiu “muita raiva e indignação com o que aquelas pessoas nos fizeram” e assegurou que Fernando Escobar, que seria o verdadeiro dono do avião, “não assumiu sua responsabilidade nem pública nem privada”.

É importante notar que Alejandra Azcárate prestou atenção especial em maio de 2021 à situação e até mencionou que, devido ao tom sarcástico que costuma lidar em seu local de trabalho, “havia aquela sensação de carma” diante da situação; “mas nunca usei meu sarcasmo ou meu trabalho para filmar alguém a título pessoal”, disse ela.

De fato, o marido indicou na entrevista que 87% dos ataques que a atriz recebeu foram de homens — estatística que o casal obteve após analisar suas redes. “Somos um país de sexistas e não suportamos quando uma mulher com atitude e coragem realmente diz as coisas como elas são”, disse Jaramillo.

A entrevista também falou sobre a frase viral que a apresentadora disse em um de seus vídeos: “Eu vim de experimentar os porões do inferno” e ela disse que não se arrepende de ter dito: “Eu amo minha frase, isso me fascina. Ou seja, é tão poderoso que se tornou uma expressão popular e eu gostei de ser ridicularizado, porque é para isso que serve o infortúnio, para alguém tentar tirar a dica dele, se não como você sobrevive”.

