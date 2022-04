A polêmica sobre a transferência da promotora Angélica Monsalve continua, novos detalhes do suposto tráfico de influências

Punição de transferência, desta forma, alguns setores descrevem a transferência para Putumayo do promotor delegado aos juízes do circuito de Bogotá, Angelica Monsalve, que convocou três membros da família Ríos para indiciar um suposto crime cometido.

A questão é que, de acordo com as declarações do Procurador, Carlos e Francisco Ríos, eles seriam os verdadeiros proprietários de uma empresa que ganhou um concurso de um milhão de dólares para a cobrança da TransMilenio, mas isso teria acontecido quando um de seus sobrinhos, Felipe Ríos, governou como conselheiro da cidade de Bogotá, capital onde o sistema TransMilenio.

A questão é complicada porque Alberto Ríos Velilla, um renomado empresário colombiano próximo ao líder da Mudança Radical Vargas Lleras e marido do jornalista Darcy Quiin, contatou o ex-procurador-geral Néstor Humberto Martínez, que supostamente contatou o reitor da Universidade Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, para interceder com Monsalve, a fim de não apresentar acusações contra os rios.

A estação de rádio La W, revelou uma conversa explosiva onde Noguera supostamente seria ouvida pedindo ajuda a Monsalve e ela, recusando, apontando a situação de “nojo”.

Angelica Monsalve: Eles acham que é porque você me influencia a decidir. Eles são loucos. Então eles vêm aqui para ver o que acontece se você fizer.

Rodrigo Noguera: Não, mas se eu te contar, eu faria o mesmo. O caso de Néstor Humberto. Ouça, Nestor Humberto é amigo de fulano, ele é promotor. E ele diz para o cara: ele é fulano porque ele não me ajuda nisso... Eu faria isso também, imagino que você também. Eu sou o promotor, e você precisa, “Ei, me ajude esse cara.”

AM: Não, isso é influenciar a negociação.

RN: Não, isso não influencia a negociação.

AM: Por quê? Você precisa ir ao promotor para que o caso seja resolvido. Eu sou o promotor em exercício, por que você não veio falar comigo? Ou seja, através dos canais processuais.

RN: Não seja ri-di-cu-la.

AM: Ah.

RN: Suba. Faça a reconstrução das coisas. Eu sou um terceiro que eu não sei, o promotor é Pedro Pataquiva. Eu tenho um amigo. Não conheço Pedro Pataquiva, mas sei que é amigo do Pedro Pataquiva. “Ouça Angélica, olha, este é Pedro Pataquiva então não estrague esse seu amigo, veja o que você pode fazer.” Ou não?

AM: Então você teria feito a mesma coisa que Néstor Humberto Martínez, para ajudar um amigo?

RN: Bem, se eu sou amigo da pessoa, como eu faço? De que outra forma eu faço? Ou simplesmente: “Não posso te ajudar”.

AM: Bem, de que outra forma isso faz? Você tem que se defender no tribunal, no tribunal, com um advogado, decentemente, não é?

RN: Não, você está errado. Então você não conhece a sociedade e o mundo. Quando uma pessoa vai tomar uma decisão, ela tem várias alternativas. Um, dois e três, ok?

AM: Sim.

RN: Acontece que o cara não conhece o caso muito bem, então ele pega e estuda. O cara diz que 2 e 2 são 5, acho que estou indo por aqui. Mas se eu tiver a oportunidade de dizer “ei, 2 e 2 não são 5, não seja güevon, eles são 4”. Veja qual você escolhe.

AM: Que isso...

RN: É a vida. Essa é a vida, todos os dias que vem junto. “Não, não, é só que eles estão me intrigando para não fazer isso.” Não.

AM: Que nojento.

Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República informou que a transferência para Putumayo de Monsalve não foi retaliação, mas foi realocada devido às necessidades do serviço, assim como os 3.000 funcionários que o realizaram durante a administração do Ministério Público Barbosa. Eles também apontaram que ele continuou com o caso Monsalve. “Nunca consideramos a possibilidade de variar a respectiva alocação”, disse o procurador.

Por sua vez, em comunicado publicado em 31 de março, Nestor Humberto Martinez comentou que nunca procurou uma reunião ou conversou com Angélica Monsalve.

Martínez garantiu que não enviou ou entregou “um papel” sugerindo ao promotor Monsalve que não havia motivo para a alegação. O ex-procurador ressaltou que só facilitou a nomeação, na qual, diz, não compareceu.

“Nunca houve uma “cúpula” entre Alberto Ríos, Rodrigo Noguera e o assinante. Também não falei sobre isso com a Dra. Catalina Noguera.” O ex-promotor disse em uma declaração de cinco pontos enviada a vários meios de comunicação.

