Uma van roubada revela novos detalhes do massacre de 20 pessoas em Zinapécuaro

O massacre de 20 pessoas em Zinapécuaro, Michoacán, envolveu mais vítimas do que as divulgadas pelas autoridades. Antonio “N”, técnico de ar condicionado, esteve inconscientemente envolvido em um dos massacres mais cruéis cometidos em Michoacán.

Do exílio, o homem garantiu a Milenio Noticias que sua van foi usada por membros de Los Correa para cometer o multi-homicídio.

Antonio estava dirigindo na estrada de Zinapécuaro para Acámbaro (Guanajuato) quando civis armados o despojaram de seu veículo. De acordo com seu depoimento, os sujeitos começaram a bater nas janelas da van e a baixaram violentamente.

Os homens usavam armas longas e equipamentos táticos, então Antonio achou que era militar. Na van modelo Ford Focus 2019, a vítima carregava ferramentas especializadas para seu trabalho avaliadas em 50 mil pesos.

O governador da entidade, Alfredo Ramírez Bedolla, reconheceu que a maioria dos executados tinha mandados de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A luta entre Los Correa e o Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG) deixou uma escalada de violência em Michoacán. Em 27 de março, em uma palenque em Zinapécuaro, 20 pessoas — supostos membros do CJNG — foram mortas.

Desde as 15:00 horas daquele dia, vários homens se reuniram em uma palenque clandestina localizada na fazenda El Paraíso, onde várias brigas de galos foram acordadas.

Entre os participantes estava William Edwin Rivera Padilla, vulgo Will ou Barbas, chefe do lugar do CJNG. O jornalista Héctor de Mauleón afirma que este assunto fazia parte da célula criminosa de Pablo Magaña Serrato, vulgo La Morsa ou El M-5, líder da Família Michoacán e um dos homens mais próximos de Servando Gómez, La Tuta, o líder sangrento que liderou, durante vários anos, a organização criminosa. La Walrus foi preso em 2015, fato que marcou a ascensão de Will dentro da Família Michoacán.

Como chefe da praça, Rivera Padilla traiu o cartel e se juntou às fileiras do CJNG, o que abriu uma disputa entre as duas organizações criminosas.

Os Correas, uma divisão da Família Michoacán, são liderados por Daniel Correa, que supostamente ordenou o massacre no palenque. Para os eventos, cinco pessoas foram presas, que também estariam relacionadas aos eventos violentos de 9 de fevereiro, no município de Maravatío, Michoacán.

De acordo com informações de inteligência, Los Correas tem sua base de operações nos municípios de Ciudad Hidalgo e Maravatío. Embora também se estendam a uma dúzia de outras regiões, como Zitácuaro, Ocampo ou Indaparapeo, na fronteira com o Estado do México. Essas últimas demarcações estão localizadas na cordilheira.

Em 17 de fevereiro de 2021, o CJNG divulgou um vídeo mostrando como ele cortou a garganta de um operador do Cartel de Correa, enquanto alertava sobre a guerra contra ele. Até dez sujeitos apareceram em cena, mascarados com armas longas e equipamentos táticos no meio da noite. Um deles manteve o facão firme, enquanto outro alegou que os Correas abandonaram “seu povo” e começaram a cortar a cabeça da vítima.

