Twitch toma uma decisão radical para transmissões ao vivo devido à pornografia

Depois que os usuários aproveitaram o novo recurso que a Twitch lançou no mês passado, chamado Boost Train, para colocar pornografia nas páginas iniciais dos usuários com a tag “promovida pela comunidade streamer” nas miniaturas do NSFW, o A plataforma pausou a ferramenta.

De acordo com o site Kotaku, vários usuários do Twitter e do Reddit compartilharam capturas de tela de miniaturas pornográficas que apareceram na frente de suas seções “Canais ao vivo que achamos que você vai gostar”.

Essas miniaturas indicam que as transmissões apareceram lá graças ao recurso mencionado que o Twitch anunciou no ano passado. O recurso mudou desde que foi introduzido pela primeira vez, mas o conceito básico continua o mesmo: os usuários podem gastar dinheiro para conseguir uma transmissão na frente dos olhos das pessoas. Nesse caso, acabou sendo um conteúdo que viola os regulamentos do Twitch.

Como explicou o The Verge, a menos que os usuários do Twitch que promovem as transmissões tentassem explicitamente desativar o recurso ou causar problemas para o criador, seria difícil chamá-lo de dinheiro bem gasto: três contas apareceram na pornografia mais popular .

Como resultado, a plataforma suspendeu as contas vinculadas por violar as Diretrizes da Comunidade da Twitch. Como Zach Bussey apontou para o The Verge, as transmissões movidas pelo Boost Train também poderiam ter sido simplesmente trolling à moda antiga).

A Twitch “decidiu pausar o Boost Train por causa de algumas considerações de segurança que surgiram durante o teste”, disse o diretor de comunicações da Twitch, Sam Faught, em um comunicado enviado por e-mail ao referido veículo. Ele acrescentou que a Twitch “compartilhará atualizações adicionais com nossa comunidade sobre novos recursos para ajudar a melhorar a visibilidade, assim que estiverem disponíveis”.

Embora o Twitch não tenha dito diretamente o motivo da pausa, ele observou que o recurso de teste foi interrompido devido a relatos. As regras da Twitch proíbem “nudez e conteúdo ou atividades sexualmente explícitas”.

Também foi visto como atenção indesejada, como ser assediado massivamente, pode prejudicar streamers, o que também poderia ter sido uma preocupação se o recurso tivesse sido mantido. O Kotaku perguntou se o recurso retornaria ou seria modificado, mas o Twitch supostamente só respondeu com uma reiteração que estava pausado por enquanto.

O Twitch bloqueará usuários que frequentemente compartilham informações falsas ou desinformações de suas contas. Essa é uma nova medida que busca impedir a disseminação de conteúdo nocivo.

A plataforma comunicou, por meio de uma postagem no blog, que atualizou sua Política de Spam, Engano e Comportamento Malicioso para proibir usuários que distribuem informações erradas prejudiciais de usar seu serviço.

“Nosso objetivo é proibir o uso do Twitch para pessoas cuja presença online é dedicada à disseminação de informações falsas e prejudiciais”, esclarecem no texto.

A plataforma explica que fez parceria com mais de uma dúzia de pesquisadores e especialistas para entender como a desinformação se espalha online, a fim de ter uma abordagem eficaz para a plataforma de streaming. Nesse sentido, eles dizem que identificaram 3 aspectos em comum em todos os usuários com esse comportamento:

1) muitas vezes compartilham conteúdo viral e amplamente refutado

2) Eles são baseados em teorias da conspiração ou outras formas de desinformação

3) Eles enviam esse material de forma recorrente para seus seguidores.

Eles esclarecem que, além desta atualização, medidas continuarão a ser tomadas em relação à desinformação direcionada a comunidades específicas de acordo com sua Política de Assédio e Conduta de Ódio, bem como medidas sobre conteúdo que incentive outras pessoas a se envolverem em comportamento fisicamente prejudicial.

