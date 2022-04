O que Carmen Muñoz disse quando comparada a Laura Bozzo e Rocío para seu novo programa

Carmen Muñoz é uma apresentadora de televisão que ganhou fama exponencialmente após sua participação como apresentadora no programa Enamornados da TV Azteca, no entanto, após sua saída desta empresa ao retornar à Televisa, a artista agora tem um novo programa no formato de conversa programa chamado Naked Secrets.

O programa, que estreou em 28 de março e vai ao ar às 19h na Unicable, busca contar histórias de famílias que estão com problemas, bem como Laura in America ou Things of Life. É por isso que Carmen, quando questionada sobre as semelhanças entre seu programa e os mencionados acima, não demorou muito para responder.

Foi durante uma entrevista à TVyNovelas que a famosa mulher apontou que não queria causar polêmica com Laura Bozzo e Rocío Sánchez Azuara, que se caracterizam por realizar esse tipo de show.

“Eu não gosto de comparações, eu realmente respeito os formatos que meus colegas que são grandes maestros fizeram, mas acho que cada um colocou seu estilo, seu toque e é isso que torna cada programa diferente. Estou convencido de que Secretos al Naked terá meu toque, meu estilo, minha essência e o de Alexi Núñez. Então, isso é uma bomba, prepare-se”, disse.

Em relação à sua preparação para poder realizar tais programas, Carmen mencionou que ela já tinha conhecimento sobre isso, mas ele mergulhou no fato de que isso não era uma desculpa para não estudar e dar o melhor possível a cada transmissão.

“Eu já tinha um pouco de conhecimento das duas histórias que eu vinha ouvindo ao longo dos anos [...] mas no final, você sempre tem que se preparar. Quero dizer, você não pode improvisar na televisão, você não pode chegar lá sem ferramentas, porque sem dúvida a informação é tudo. Se você ficar preso, você sabe como sair do passo, como pedir conselhos, como controlar a situação quando ela está ficando fora de controle, então, acho que continuo me preparando todos os dias, nunca vou parar de fazer isso”, disse.

Algo que tem sido constantemente divulgado ao longo dos anos sobre talk shows é que os “casos” apresentados são acionados. Diante disso, Muñoz confessou como será em Secretos al Naked.

Algo que a apresentadora não podia faltar foi abordar o assunto de seu recente retorno à Televisa e ela disse que, embora tenha demorado muito tempo, foi uma experiência agradável voltar ao local onde trabalhou por muitos anos.

“Parece que eu nunca teria saído; é algo muito engraçado, porque apesar dos anos que estive em outro lugar, esse retorno, 16 anos depois, encontro amigos com quem trabalhei ou de repente me encontrei com maquiadores que me receberam com muito carinho, É muito bom quando você é recebido assim”, disse ela.

