Influenciado pelo México e Israel, Ilan Bar-Lavi se apresentará no 14º Polanco Jazz Festival

Ilan Bar-Lavi é um guitarrista e compositor mexicano, mas com uma família em Israel que, mais uma vez, retorna à Cidade do México para poder se apresentar no 14º Festival Polanco Jaz neste sábado e domingo.

Este Festival poderá aproveitar o mix de sons que Ilan reúne, pois sua experiência com o Oriente Médio, música latina e nova-iorquinos é uma combinação pela qual ele também é considerado um dos músicos mais talentosos e destacados de sua geração.

No domingo, 3 de abril, você poderá apreciar o concerto em que ele destacará seu álbum mais recente, que é “Unprofessional”, no qual compôs 10 músicas originais em espanhol e hebraico.

Da mesma forma, Ilan conversou com Infobae para nos contar o que ele apresenta no México e como ele consegue ter uma mistura de todos os sons de sua música.

Como a cidade está tratando você?

Eu amo a cidade, senti muita falta de tacos e muito bons, estive em Jerusalém por esses quatro anos.

Como você se sente ao se apresentar nesta 14ª edição do Jazzy?

Muito feliz, realmente, por poder tocar neste lindo festival no Teatro Ángela Peralta que é um lugar super e muito feliz.

Você apresentará seu novo álbum?

Sim, vou apresentar “Não profissional”, além das minhas composições, dos últimos anos. Existem vários do meu primeiro álbum e vários do álbum que logo sairão em dois ou três meses, são músicas novas. Haverá uma mistura de todas as minhas músicas.

Diga-me como é que você trabalha entre as duas culturas que você tem para a família?

Como eu disse, para mim é normal porque eu cresci assim, mas musicalmente falando eu sinto que é bastante interessante porque eles são dois gêneros diferentes, mas ao mesmo tempo muito, com algo muito, comum.

Mesmo na comida, sinto que é algo muito comum, são alimentos condimentados e ricos. As pessoas também são legais nos dois lugares e se fazem uma boa conexão.

Como você é no momento em que escrevo?

Quando se trata de compor não penso muito no gênero ou no country, sempre pego o violão e começo com uma ideia e aos poucos ele pega o “rola” (música) e sai naturalmente porque cresci com os dois músicos da casa, então já tenho no ouvido e é isso que sai.

Mas a influência da música mexicana como: boleros, son jarocho e até a música da marimba, de Chiapas, tudo, combinado com o que eu sabia sobre meu pai, que é música árabe, judaica, mediterrânea porque a fusão saiu.

Como você começou na música?

Minha mãe é psicóloga, mas ela gosta de tocar violão e sempre tem violão em casa e piano, um teclado e foi assim que comecei muito curioso com o violão e comecei a tocar com outras bandas.

Aos 18 ou 19 anos comecei a escrever minhas músicas, isso me deu a preocupação de dizer quem eu sou. Se eu fosse alguém que tocava jazz/rock, precisava dizer quem eu sou e não tocar outro tipo de gênero.

Então eu comecei a compor e quando você começa a compor e você tem a necessidade de ir gravar e ir para o estúdio e então começar o primeiro álbum, o segundo álbum e é assim que você continua.

Como você se sentiu quando terminou o primeiro álbum?

No primeiro álbum eu gravei umas três vezes antes de ser lançado porque não saiu, a música não soou como eu queria.

Quando eu gravei um álbum, não deu certo e então eu gravei outro e até a terceira vez eu já agarrei o som que eu tinha em mente e para mim foi legal que eu pudesse fazer minha música, fazer minha proposta e ao longo dos anos, quanto mais você faz, melhor você fica.

No seu álbum você tem uma mistura de artistas e eu queria saber, foi difícil para você manter um ritmo?

O álbum “Unproffesional” foi em uma época em que eu morava em Nova York e porque lá está fazendo música desse tipo porque é facilitado porque você tem todos os países em bairros diferentes, eu os convidei para o estúdio e foi assim que fizemos o álbum.

Quando morei em Israel, tive que fazer música com pessoas de lá e agora estou no México e estou gravando. Eu estou fluindo depende de onde estou e dos músicos que me cercam e é assim que eu faço minha música.

Como foi essa experiência da Covid, imagino que foi onde você desenvolveu mais música?

Sim, de um dia para o outro estávamos trancados, eu tinha eventos, mas eles não podiam mais ser feitos e eu estava fazendo música do meu computador, de jeito nenhum eu não comecei a fazer nada.

Temos que nos reinventar e foi assim que nasceu o novo álbum que será lançado nos próximos meses.

Em quais outros eventos você vai estar?

No dia 8 de abril estarei jogando em Xalapa com alguns amigos e na próxima semana haverá duas jogadas em Israel. A luz já está sendo vista.

