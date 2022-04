Vídeos e fotos da violência desencadeada em Huancayo devido à paralisação das operadoras

Transportadoras de carga estão atualmente em greve por cinco dias; e várias regiões do país estão sendo bloqueadas e manifestantes estão presentes no país principais estradas do. O relatório emitido esta manhã pela Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias (Sutran) indicou que o bloqueio de estradas interrompe as rotas de comunicação de tráfego em seis regiões, principalmente em Junín, Arequipa e Puno.

Sem dúvida, o ponto mais crítico desta sexta-feira foi Huancayo, onde danos e saques foram registrados em algumas partes da cidade.

O Coronel NPP Colin Sin Galván, chefe da Região Policial de Junín, disse ao Canal N que, desde as 10h, quase 8.000 manifestantes do sindicato dos transportes e agricultores agrícolas se reuniram na praça Huamanmarca. Nesta praça estão a sede do Governo Regional, bem como o Município de Huancayo. Inicialmente, houve uma altercação, a mesma que poderia ser controlada. E como ele disse, a esta hora, os manifestantes estão protestando pacificamente.

“Alguns manifestantes que não fariam parte dessas guildas passam por lugares tentando causar danos à propriedade pública e privada. Mas com o pessoal necessário, estamos tentando controlar os abusos. São pequenos grupos, mas foram controlados”, disse Galvan, e não descartou que tivessem se infiltrado entre os protestantes. No momento, ele disse que há entre 10 e 15 pessoas intervieram por atos de vandalismo.

A autoridade descartou que eles pediriam reforços. Em toda a região policial de Junín, eles têm mais de 4.000 soldados, enquanto em Huancayo existem mais de mil soldados.

Com o passar dos cinco dias de greve, Galván reconheceu que esta sexta-feira foi o dia com mais altercações. No entanto, ele reiterou que são pequenos grupos que estão causando danos e saques e já os estamos controlando.

No entanto, ele reconheceu que há policiais que foram tratados na saúde da Polícia Nacional peruana, como resultado de ferimentos gerados em confrontos com manifestantes. A maioria são golpes de pedras, mas não são gravidade. “No momento, eles estão sendo atendidos. Vamos ter a reportagem em alguns momentos”, disse.

REUNIÃO COM MINISTROS

A Presidência do Conselho de Ministros organizou uma delegação de ministros para viajar para a cidade de Huancayo, a fim de fortalecer o diálogo com as guildas de transportadores grevistas.

Através de uma mensagem em sua conta oficial no Twitter, foi indicado que os ministros do Comércio Exterior e Turismo, Roberto Sánchez; Desenvolvimento Agrário, Óscar Zea; e da Cultura, Alejandro Salas, estão viajando.

O coronel PNP informou que esta reunião com os ministros ocorrerá na província de Jauja, e há a equipe com um general no comando. Ele anunciou que representantes das guildas que vêm levantando a voz de protesto se moveram. E o papel da Polícia nesses casos é “garantir a segurança desses espaços de diálogo”.

