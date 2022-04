Restrição de churrasco de motocicleta em Bogotá: dias e horários da medida

Na última quinta-feira, 31 de março, a prefeita Claudia López anunciou um pacote de medidas que buscam enfrentar a onda de insegurança que assola Bogotá. Entre eles, uma nova restrição de churrasco para motocicletas.

O presidente da capital do país anunciou que o transporte de churrasqueiras por motocicleta é restrito todas as quintas, sextas e sábados, entre 19h e 4h A medida entrará em vigor a partir de 11 de abril, segundo Claudia López. Essa medida se aplicaria sem distinção quanto ao gênero.

Da mesma forma, o prefeito de Bogotá explicou que essas medidas são implementadas com o objetivo de mitigar os riscos de ataques na capital do país. Além disso, ele informou que os motociclistas devem usar capacetes e roupas devidamente marcados com a placa da motocicleta em que estão andando.

“É claro que não pouparemos esforços para proteger o povo de Bogotá, as famílias, as crianças e é por isso que adotamos imediatamente medidas como essas. Todo motociclista em Bogotá deve levar, permanentemente, a identificação de sua placa em seus capacetes e roupas”, acrescentou a prefeita Claudia López.

Outras medidas para fortalecer a segurança em Bogotá

O prefeito anunciou que, em conjunto com o Ministério do Trabalho, operações e selamentos serão realizados em boates constituídas que atuam como organizações sindicais que prestam serviços diferentes dos autorizados ou violam as regras do Código de Convivência.

Também foi estabelecido que todos os estabelecimentos noturnos públicos devem estar vinculados a uma rede de atendimento e/ou frente de segurança. No caso de uma disputa em que o estabelecimento tenha tido qualquer responsabilidade, as sanções estabelecidas no Código de Segurança e Convivência Cidadã serão aplicadas, até a suspensão temporária de sua atividade econômica.

Da mesma forma, das 22h às 4h em parques, corredores ambientais e praças urbanas, somente pessoas poderão transitar. “As estadias em grupo nesses espaços não serão permitidas, apenas o trânsito de pessoas”, disse o prefeito. Nesses espaços, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, música ou ruído excessivo, entre outros comportamentos contrários à convivência.

Deve-se lembrar que todas essas medidas foram tomadas após o ataque a bomba no CAI da Arborizadora Alta, em Ciudad Bolivar, no qual morreram dois menores.

Daniel Stiven Duque é a primeira fatalidade dos eventos. Ele tinha 12 anos e estudou na escola El Paraiso. A segunda menor é Ivana Salome Rangel, uma menina de cinco anos que, após o impacto, acabou com uma lesão grave em sua massa cerebral. Do hospital em Meissen, ela foi declarada com morte cerebral e a menina finalmente morreu na manhã de 28 de março.

CONTINUE LENDO: