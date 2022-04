Ofertas de emprego para agentes de vendas, atendimento ao cliente e cobranças

Uma empresa do setor de BPO tem 500 vagas nas cidades de Bogotá, Medellín e Manizales, para agentes de vendas, agentes de atendimento ao cliente e consultores de cobrança.

Dessas vagas, 400 são especificamente para Bogotá, Medellín e Manizales, para os cargos de consultor de call center na venda de produtos financeiros e consultores de cobrança.

Os requisitos para se candidatar a esses cargos são: ser um bacharel acadêmico, com uma boa atitude comercial, e você deve ter pelo menos quatro meses de experiência em call center, telemarketing, vendas, setor financeiro ou telecomunicações.

Os interessados nessas vagas podem se inscrever enviando seus currículos para os e-mails seleccion.medellin@emergiacc.com, seleccion.manizales@emergiacc.co e seleccion.bogota@emergiacc.com, dependendo da cidade para a qual você deseja se inscrever. Ou também através das redes sociais da emergia Colombia no Facebook e Instagram.

Ofertas para conselheiros bilíngues

As 100 vagas restantes estão na cidade de Medellín e são para assessores bilíngues, nos cargos de agentes de vendas (comissões de sem-teto) e atendimento ao cliente para atender clientes no mercado dos EUA.

Os requisitos para se candidatar a essas vagas são: ser bacharel, ter seis meses de experiência em call center e vendas certificadas, bem como um nível B2 ou C1 de inglês.

Os interessados podem enviar seus currículos para cochoa@emergiacc.com ou escrever para as redes sociais da emergia Colômbia no Facebook e Instagram.

“Entre os benefícios de trabalhar com a emergia estão a possibilidade de crescimento dentro da empresa, salários decentes e pontuais e ótima estabilidade no emprego. Além disso, vale destacar que a emergia é uma empresa que se preocupa em trabalhar para o bem-estar e a felicidade de seus funcionários, que oferece muitas áreas para prestar seus serviços”, explica Luz Enid Echeverry, diretora de pessoas da empresa de licitação.

Multinacional está procurando consultores inexperientes

Por outro lado, uma empresa dedicada a oferecer vários produtos e serviços tecnológicos, está procurando consultores de negócios bilíngues para fazer parte de sua equipe e pode desenvolver grandes habilidades de negócios.

Os licitantes esclarecem que você não precisa de experiência, mas precisa ter uma excelente atitude para trabalhar em equipe.

Os requisitos para se candidatar a essas vagas são: ser bacharel e falar inglês. Os selecionados terão, entre suas funções, fornecer serviços oportunos e telefônicos a clientes de várias empresas, oferecer produtos e serviços e, além disso, criar lealdade entre o cliente e a empresa.

O salário é de $2.900.000 mais bônus de vendas e todos os benefícios legais. O treinamento é totalmente pago. O contrato é por tempo indeterminado diretamente com a empresa. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira em turnos fixos e não rotativos e há um dia de descanso, sábado ou domingo.

Para se inscrever, você deve entrar na plataforma Computrabajo e digitar no mecanismo de busca “Agente Bilíngue, meu primeiro emprego! - Bogotá no local”. Depois disso, você precisará ir para a opção 'Aplicar' e anexar seu currículo com todos os seus dados atualizados. Da mesma forma, você deve ter tempo disponível para a respectiva entrevista.

CONTINUE LENDO: