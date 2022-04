O Zoológico de Barranquilla foi reconhecido como um Centro de Ciências

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MinCiencias) reconheceu o Zoológico de Barranquilla (ZooBAQ) como um Centro de Ciência, o que permitirá a essa entidade acessar recursos para seu fortalecimento institucional. Essa designação permitirá que o ZooBAQ se torne um impulsionador da ciência, tecnologia e inovação na região do Caribe.

Deve-se notar que o Zoológico de Barranquilla é fundamental para a consolidação da capital atlântica como uma cidade de biodiversidade. A entidade lidera iniciativas de educação ambiental, ciência cidadã e reconhecimento dos serviços que a biodiversidade oferece à cidade e aos cidadãos.

Note-se que há menos de um ano, o Zoológico de Barranquilla foi credenciado internacionalmente pela Associação Latino-Americana de Zoológicos e Aquários (ALPZA), uma organização que reúne as mais prestigiadas instituições zoológicas da América Latina, conhecidas por promover o bem-estar animal e ambiental educação.

“Apesar de ser um ano de grandes desafios financeiros e incertezas para o futuro, o Zoológico de Barranquilla não baixou a guarda e continuou trabalhando para melhorar seus padrões, a fim de obter o credenciamento concedido pela guilda latino-americana de zoológicos e aquários, Alpza”, disse o ZooBaq em uma imprensa lançamento.

A instituição iniciou o processo de acreditação em março de 2020, assim como entrou em crise devido à pandemia de covid-19, que obrigou o local a fechar e afetou as finanças a ponto de as diretivas do zoológico não saberem alimentar os animais. Depois de realizar campanhas de doação e receber a ajuda de pessoas de todo o mundo e entidades públicas e privadas, o ZooBaq conseguiu se consolidar como uma instituição que cuida do bem-estar das espécies.

O comitê de acreditação ALPZA considera seis variáveis para fornecer certificação: segurança, bem-estar animal, conservação, sustentabilidade, pesquisa e educação. Este último ponto é um dos pontos fortes do ZooBaq, pois a instituição realiza constantemente palestras e seminários voltados para crianças, jovens, adultos e até jornalistas, para que todos tenham consciência de cuidar do meio ambiente.

“Esse selo de excelência é resultado do trabalho de qualidade do grupo de colaboradores e do apoio constante dos aliados desse espaço educacional e ambiental, com uma história de quase setenta anos, e amplo reconhecimento nacional e internacional. A ciência cidadã em Barranquilla começou no Zoológico e esperamos continuar levando-a às comunidades da região do Caribe, por meio de nossos projetos de educação, pesquisa e conservação”, disse Farah Ajami Peralta, diretora executiva da Fundação Botânica e Zoológica de Barranquilla.

Ao credenciar o Zoobaq, a ALPZA concede certos benefícios, como suporte técnico para gerenciar contribuições e contratos, aumenta a elegibilidade para doações e promove espaços para as instituições membros da associação compartilharem experiências de conservação. Esse credenciamento é válido por cinco anos, após esse período, o ZooBaq terá que passar pelo processo novamente.

As diretrizes do zoológico lembraram que, para manter seus altos padrões e permanecer uma referência para a biodiversidade, é necessária a ajuda da população. Esse apoio pode ser efetivado por meio de contribuições voluntárias e, claro, da visita de moradores e turistas.

