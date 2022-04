Apesar de uma queda na arrecadação de impostos, o Tesouro aplica 100% do estímulo fiscal aos combustíveis pela quarta vez consecutiva

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

O Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP) estendeu o estímulo fiscal de 100% à gasolina e ao diesel até 8 de abril, além de incentivos complementares, apesar da queda de 60,5% nos níveis de arrecadação de impostos durante os dois primeiros meses do ano para o Imposto Especial de Consumo sobre Produção e Serviços (IEPS).

O Tesouro anunciou que a partir deste sábado, 2 de abril e até sexta-feira, 8 de abril, os contribuintes não terão que pagar o Imposto sobre Produção e Serviços (IEPS) e também terão incentivos adicionais que variam de 1,16 pesos a 3,18 pesos por litro de combustível.

Desta forma, a gasolina de baixa octanagem estará isenta do pagamento IEPS de 5,49 pesos por litro, Premium 4,63 pesos e diesel 6,03 pesos.

Alguns especialistas financeiros apontam que esse tipo de estímulo fiscal é na verdade um subsídio do governo para manter o preço dos combustíveis baixo, já que o preço real do combustível é determinado pelo mercado internacional de petróleo.

O Tesouro aplicou o estilo 100% pela quarta semana consecutiva. (FOTO: Agências)

Esta é a quarta semana consecutiva em que as autoridades financeiras dão 100% de estímulo fiscal à gasolina Magna, Premium e Diesel como mecanismo para absorver o impacto do aumento internacional do petróleo e, em certa medida, conter a inflação em nosso país, que segundo dados do Banco do México, ficou em 7 .29% até a primeira quinzena de março de 2022.

O Tesouro informou que em 2022 nosso país arrecadou 18.855 milhões de pesos para IEPS aplicados a combustíveis, o que foi 25.715 milhões de pesos a menos que no mesmo período do ano passado.

Antes da Convenção Bancária realizada na semana passada, o ministro do Tesouro Rogelio Ramírez de la O garantiu que essa lacuna fiscal é coberta por receitas excedentes geradas pelas exportações de petróleo, cujo preço atual é de cerca de US $100 por barril. No entanto, a Petroleos Mexicanos reconheceu que nos primeiros meses deste ano nosso país produziu cerca de 1,5 milhão de barris por dia.

Ramírez de la O garantiu que esses estímulos fiscais poderiam ser aplicados pelo resto de 2022 para evitar que a gasolina sofresse um aumento significativo e afetasse o poder de compra das famílias mexicanas, o que resultaria em inflação mais alta e queda no consumo doméstico.

Nesta semana, o Banco do México elevou a taxa de juros para 6,5 pontos, a fim de conter a pressão inflacionária. Nesse sentido, o vice-governador do Banxico, Gerardo Esquivel, considerou que, do seu ponto de vista pessoal, a inflação começará a cair até o final de 2023 para atingir a meta de 3% até o primeiro trimestre de 2024.

A Petroleos Mexicanos destacou que a importação de gasolina foi gradualmente reduzida e que nesta semana as refinarias mexicanas produzem atualmente cerca de 300.000 barris por dia desse tipo de combustível.

O México depende fortemente da gasolina produzida nos Estados Unidos, onde os estoques caíram 2,9 milhões de barris na última semana para 238 milhões de barris. Por esse motivo, o presidente Biden poderia liberar parte das reservas estratégicas de petróleo para aumentar a capacidade de refino em quase 300.000 barris por dia como medida para conter o aumento do preço para os consumidores, que também sofreram um aumento da inflação.

