Ronald Gamarra: “A decisão do Tribunal Constitucional não cumpre o que foi ordenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fujimori em 2018”

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicitou esta tarde ao Estado peruano que se abstenha de executar a sentença de o Tribunal Constitucional que restabelece o perdão do ex-presidente Alberto Fujimori, que cumpria uma pena de 25 anos por crimes contra a humanidade nos casos Barrios Altos e La Cantuta.

Sobre esta decisão, Infobae entrevistou Ronald Gamarra, advogado das vítimas de Barrios Altos e La Cantuta no julgamento de Fujimori, que enfatizou que as disposições da CIDH são obrigatórias e são um prelúdio para a anulação do perdão do ex-presidente .

- A Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu ao Estado peruano que se abstenha de executar a decisão da Corte Constitucional no caso de Alberto Fujimori. Essa decisão vem a tempo antes de eu libertar o ex-presidente?

- A primeira coisa a dizer é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz parte do nosso sistema de administração da justiça. Além disso, faz parte da ordem jurídica nacional. Portanto, suas decisões são obrigatórias para o Estado peruano. Não só pelo Executivo, mas pelo Judiciário, pelo Tribunal Constitucional, pelas autoridades administrativas e, até, pelo sistema de justiça eleitoral. Portanto, o que foi decidido pelo Tribunal, ainda que provisoriamente, é obrigatório.

- E se não for cumprido?

- O Perú não é a Venezuela. O Perú não é um Estado que não respeita os compromissos internacionais. Não há um caso em que as decisões do Tribunal não tenham sido cumpridas. Nenhum Estado democrático poderia ser colocado na circunstância de desrespeitar uma decisão do Tribunal. Tratados internacionais são assinados para serem cumpridos pelos Estados. O Perú assinou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e reconheceu os poderes da Corte. Portanto, resta apenas obedecer. Não vejo como o Estado peruano possa, digamos, demarcar das decisões da Corte. Agora, a decisão que eles tomaram não me surpreende em nada. Era o que se esperava tendo em conta os acórdãos nos casos Barrios Altos e La Cantuta, a jurisprudência consistente do próprio tribunal e, particularmente, tendo em conta a decisão de 2018. A decisão do Tribunal Constitucional não cumpre o que foi ordenado pelo Tribunal no caso Fujimori em 2018. E essa é a consequência.

- Que comentário você tem sobre os argumentos apresentados pelos juízes Blume, Sardón e Ferrero para restaurar o perdão de Fujimori?

- Bem, eu quero dizer isso com todo o respeito, mas é uma frase muito mal fundamentada. E que, para os propósitos do que realmente importa, não se pronunciou de acordo com os padrões exigidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua resolução de 2018. Lembremos que a Corte disse que a jurisprudência nacional deveria decidir se o perdão ou a medida adotada pelo Estado peruano respondia ao princípio da proporcionalidade que deve existir entre o direito à vida, à integridade e à saúde de Alberto Fujimori. Isso está de um lado. Por outro lado, o direito das vítimas de acesso à justiça para a correta execução das sentenças pronunciadas nos casos Barrios Altos e La Cantuta, que condenaram Alberto Fujimori . Essa questão padrão ou grande não foi respondida na decisão da maioria do Tribunal Constitucional.

- Outros aspectos que não foram incluídos na sentença?

- Outro padrão que não foi adotado é que, se, como resultado desse princípio de proporcionalidade, fosse possível perdoar humanamente Fujimori. Essa questão surge no sentido de que, se Fujimori havia solicitado o perdão das vítimas, ele havia contribuído com justiça e reparado os danos causados. O terceiro ponto é qual seria o efeito dessa sentença, ou seja, do perdão humanitário. Essas três questões ou padrões não foram levados em consideração pelo tribunal. De qualquer forma, eles não têm respostas na decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, a decisão tomada pelo Tribunal, embora provisória, é justa.

- Entre os argumentos dos juízes estão que não houve irregularidades no perdão de Fujimori, citam seções da Convenção Americana de Direitos Humanos que estabelecem a possibilidade de perdão para pessoas condenadas à morte e referem-se a um pronunciamento de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) emitido na Nicarágua, em 1981, sobre a concessão de perdões em casos de pessoas condenadas por crimes graves. O que você acha?

- Bem, eles não são suficientes ou corretos. Referem-se a decisões que não foram compreendidas em seu contexto pelo Tribunal Constitucional. Nenhum desses casos pode ser assimilado ao assunto porque nenhum deles fala pessoas condenadas por violações de direitos humanos. E esta é uma questão específica porque estamos falando sobre Fujimori ser condenado por graves violações dos direitos humanos. O Tribunal disse que Barrios Altos é uma grave violação dos direitos humanos e La Cantuta é um crime contra a humanidade. Assim, nenhuma dessas citações é aplicável ao caso de uma pessoa condenada por violações graves dos direitos humanos. Em segundo lugar, a citação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a Nicarágua está desatualizada e, além disso, não leva em conta que diz que o perdão pode ser obtido e, se isso não for possível, outras alternativas serão buscadas. Bem, a citação correta teria que ser lida na medida em que não seria possível. Então o perdão não prosseguiria. Além disso, o acórdão tem pouca referência à jurisprudência consistente da Corte Interamericana de Direitos Humanos desenvolvida especialmente para casos peruanos.

- Você considera que a decisão foi mais política do que devidamente aderida aos padrões constitucionais na defesa dos direitos humanos?

- Creio que os juízes Blume, Ferrero e Sardón impuseram uma preferência política particular. Eles queriam libertar uma pessoa por quem eles têm uma afeição política .

- E eles aproveitaram a atual composição incompleta do Tribunal Constitucional para levar essa decisão adiante?

- Sim, claro. Não me importo que os magistrados tenham uma escolha política. Além disso, é desejável e qualquer pessoa interessada no país deve ter uma postura política. Mas a outra coisa é fazer parte de uma instituição como o Tribunal Constitucional. Basicamente, razões legais devem prevalecer lá, ao invés de suas inclinações políticas.

- Seguindo a ordem da Corte Interamericana de Direitos Humanos de não executar a sentença do TC, o caso Fujimori será ouvido novamente nessa instituição. E muito provavelmente, o perdão será revertido e o ex-presidente retornará à prisão.

- Sim, não tenho dúvidas. Uma reflexão sobre aqueles que, digamos, apoiam Alberto Fujimori. Acho que o machucaram ao procurar soluções quase criminosas que, no final, vão ser revertidas e ele está, dizem seus seguidores, brincando com sua vida. Fujimori teria que sair quando apropriado. Ninguém deveria morrer na prisão. Eu não acho que o perdão é o caminho, mas outras formas porque os crimes pelos quais ele foi condenado são imperdoáveis. Você não pode perdoá-lo. Não pode haver perdão. Isso não significa que eu morra na prisão porque existem outras vias que podem ser prisão domiciliar com vigilância eletrônica ou autorizações de liberação. Ambos têm o mesmo objetivo, mas não prejudicam as famílias das vítimas nem o Sistema Interamericano, pois seus crimes são imperdoáveis.

- Você concorda que a apresentação da juíza Marianella Ledesma foi um exemplo do que deveria ser a defesa dos direitos humanos e que perdões como o concedido a Fujimori não deveriam ter sombra de irregularidade?

- É todo um apelo à memória, à justiça e ao respeito pelos direitos humanos como base fundamental de uma democracia. Há uma citação abundante para os acórdãos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma boa lei que reflete o melhor dos votos sobre esse assunto.

- Que implicações legais a decisão do TC teria para Fujimori em casos que estão sendo processados, como Pativilca e esterilizações forçadas?

- Em princípio nenhum, porque não devemos esquecer que a câmara que julga Fujimori no caso Pativilca aplicou o controle convencional e declarou a decisão do perdão inaplicável. Assim, que o perdão “revive” não retira a decisão do tribunal que, na época, dizia que o perdão não é aplicável ao caso específico. Isso vai continuar.

CONTINUE LENDO: