Retrocesso para o quarto trimestre: Juiz ordenado a interromper a eliminação do programa Escolas de Tempo Integral

YAUTEPEC, OAXACA, 22ABRIL2021.- La comunidad de Santiago Quiavijolo regida por usos y costumbres, se unió al regreso a clases el pasado lunes en la escuela Bilingüe Gustavo Díaz Ordaz, luego de un año de pandemia . El retorno ha sido de manera ordenada y cumpliendo las medidas sanitarias. Con un total de 107 niños en los 6 grados de primaria y 7 docentes. El pasado 14 de marzo a través de asamblea general del poblado decidió regreso a clases pese que Oaxaca no ha regresado a semáforo Verde y se mantiene en naranja también sin autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) esto porque en el lugar no se ha presentado ningún caso de contagio del virus SARS-COV-2. Los niños cuentan con tabletas y uniformes nuevos donados por distintas asociaciones. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

O sétimo juiz distrital em assuntos administrativos da Cidade do México ordenou quinta-feira para interromper as regras operacionais do programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN) porque violam os direitos à educação e alimentação de crianças e adolescentes.

Foi dado um amparo promovido em 22 de março pela organização civil Mexicanos Primero, que destacou que o Ministério da Educação Pública (SEP), responsável por Delfina Gómez, não fornece horas de aula adicionais e serviços de alimentação com LEEN que foi implementado em troca da eliminação de o programa Full-Time Schools.