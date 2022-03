Povos indígenas de Chocó estão sendo ameaçados de deixar seus territórios

O conflito armado encurralou o departamento fronteiriço da Colômbia, principalmente grupos como o Clã do Golfo, procuraram se estabelecer neste território e se expandir, aproveitando sua geografia de selva e a baixa presença do Exército e do Estado.

Por exemplo, algumas horas atrás, a Sétima Divisão do Exército informou que “recuperou” o controle em Novita, um município que havia sido confinado por 2 semanas por ameaças de assassinatos e campos minados pelo Exército de Libertação Nacional, ELN. Havia cerca de 4.000 pessoas, 25 comunidades étnicas, das quais 6 eram indígenas, informou a Ouvidoria.

Ocasionalmente, os povos indígenas do departamento são os mais afetados por esses conflitos armados. Até as crianças dessas comunidades preferem cometer suicídio, antes de serem recrutadas pelos grupos armados que estão presentes em Chocó.

Segundo o El Espectador, em Carmen del Darién e Bajo Atrato, há relatos de líderes indígenas em Carmen del Darién e Baixo Atrato que afirmam que não podem se mover livremente por seus territórios, pois apontam que o Clã do Golfo está se expandindo e se instalando em bacias hidrográficas, então eles devem pedir “autorizações especiais” para entrar ou sair de lá. “Se formos para o município, não podemos trazer um valor alimentar superior a 20.000 pesos. Eles sempre exigem uma fatura.”

Em contraste, o prefeito de Carmen del Darién disse ao jornal que não recebeu nenhuma reclamação sobre o assunto, embora reconheça que existem dificuldades na ordem pública. Ontem, a visita do Alto Conselho Presidencial terminou em Quibdó, onde discutiram soluções ou alternativas em questões como deslocamento, recrutamento e suicídios que estão ocorrendo em Chocó.

CIPRUNNA é a Comissão Intersetorial para a Prevenção do Recrutamento, Uso, Uso e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes por grupos armados organizados e grupos criminosos organizados. Esta comissão, juntamente com a Ouvidoria e Carlos Alberto Baena, vice-ministro do Interior para a Participação e Igualdade de Direitos, participou da visita do Ministério, onde foram emitidos 6 alertas antecipados alertando para o risco de recrutamento em Chocó. Bojayá, Condoto, El Litoral de San Juan, Medio Atrato e Novita são os municípios em que há maior risco.

Mas os esforços não são suficientes, Manuel Alirio Cáceres González, agricultor que estava a caminho de fazer seu trabalho diário, pisou ontem em uma mina em Mochadó, no município de Bajo Baudó, Chocó, às margens do rio Docampado. Após o incidente, ele teve que ser transferido para um centro de saúde porque sua perna foi mutilada. Há preocupação no município porque a mina ficava a cerca de 20 metros da Escola Sagrado Coração de Jesus.

Hermeneguildo González, prefeito de Bajo Baudó, disse que temem um deslocamento maciço para a área urbana, já que no total cerca de 6.000 pessoas estão confinadas por esses eventos, ocorridos desde 2021. Este é o terceiro caso apresentado este ano no município, por isso eles pedem ajuda do Gabinete do Provedor de Justiça e do Governo Nacional.

Mas, apesar do conflito e de muitos habitantes terem preferido fugir dos territórios, mesmo sem acesso à saúde ou mesmo a um posto de saúde próximo, alguns preferem morrer lá, em vez de deixar suas terras.

