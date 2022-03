Juan Carlos Osorio finalmente se demite da América de Cali

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Juan Carlos Osorio deixou de ser treinador do America de Cali. Isso foi relatado pelo jornalista César Augusto Londoño em sua conta no Twitter. Na ausência de formalização oficial do conjunto escarlate, soube-se que o estrategista e a liderança chegaram a um acordo econômico para sua partida.

“Juan Carlos Osorio assinou sua aposentadoria da América e ele não é mais o treinador da equipe escarlate”, lê-se no trinado do comunicador.

A informação foi confirmada por Cali pelo jornalista Nelson Calceto, que publicou: “Atenção! O professor Juan Carlos Osorio acaba de assinar o acordo com a América de Cali. Foi às 17h45. Ele NÃO é mais o DT do vermelho. Mais um ciclo terminou para o estrategista Risaraldense.”

Notícias em desenvolvimento...