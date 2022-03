“Há muitas coincidências”: Federico Gutiérrez após seu encontro com César Gaviria

O ex-presidente César Gaviria Trujillo e o candidato presidencial da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez, se reuniram na quarta-feira. Na reunião, que durou mais de três horas, o candidato à presidência apresentou as suas principais propostas ao único líder do Partido Liberal.

É importante notar que Gutierrez busca adicionar apoio à sua campanha para as próximas eleições presidenciais. No caso de o Partido Liberal decidir apoiar o candidato, poderá adicionar uma série de votos no primeiro turno das eleições.

Depois que a reunião terminou, Gaviria descreveu a reunião como “uma excelente palestra”. Por sua vez, Federico Gutiérrez disse que encontrou muitas coincidências com o ex-presidente na conversa sobre o futuro do país.

“Diante das abordagens programáticas, há muitas coincidências, eu diria na grande maioria, se não estiver na íntegra”, disse o candidato à Equipe para a Colômbia. Ao mesmo tempo, sublinhou que existem algumas linhas vermelhas traçadas pelo liberalismo, mas que “não são linhas vermelhas para mim, porque se eu defendo a democracia e a liberdade, as linhas vermelhas são para outros que colocam esses princípios em risco. Qualquer acordo deve ser feito em uma base programática para que a Colômbia se saia bem”, acrescentou.

Federico Gutiérrez também comentou que a discussão falou de uma ampla agenda social para garantir o bem-estar dos cidadãos, dar prioridade às regiões e fortalecer a educação. Ele também ressaltou que está pronto para se reunir novamente com o único líder do Partido Liberal.

Em relação à decisão de apoiar sua candidatura, ainda não se sabe qual será a decisão da bancada do partido; no entanto, Gutiérrez ressaltou que, “eles levarão mais alguns dias e eu continuarei minhas turnês pelo país com as pessoas nas ruas”. No caso de o apoio ser fornecido, o ex-prefeito de Medellín garantiu que respeitará os processos internos da comunidade.

“Eles continuam a deliberar entre o seu rebanho e eu o que lhes disse é que demoram o tempo que quiserem (...) a mensagem que envio claramente é que espero que seja uma decisão que se adapte ao país, porque o que temos de cuidar é da democracia e das liberdades”, disse o candidato.

Na quarta-feira, os membros eleitos do Partido Conservador confirmaram o apoio à candidatura presidencial de Federico Gutiérrez. O candidato ganhou a consulta interpartidária onde David Barguil também havia se lançado como pré-candidato em nome dos conservadores.

“Conhecemos todo o grupo de congressistas atuais e eleitos do partido, com o próximo presidente da Colômbia. Reiteramos nosso apoio e levantamos cinco questões que consideramos prioritárias para os próximos quatro anos”, disse Barguil.

O membro do Partido Conservador destacou que uma das prioridades de Gutiérrez em seu governo será o campo, motivo que incentivou os conservadores a fazer a escolha com um desenvolvimento do agronegócio em mente. Outro aspecto que David Barguil apontou que influenciou a decisão do partido foi o apoio que o candidato da Equipe para a Colômbia daria a títulos e empréstimos bancários.

É importante notar que, caso o Partido Liberal decida apoiar a campanha de Federico Gutiérrez, o candidato teria o apoio das bancadas tradicionais do país.

CONTINUE LENDO: