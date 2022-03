Eles apreenderam 143 tarântulas que deveriam ser exportadas ilegalmente de Bogotá para o México

Nas últimas horas, o Ministério do Meio Ambiente conseguiu recuperar, juntamente com a Polícia Ambiental e Ecológica, mais de 140 tarântulas que deveriam ser enviadas do aeroporto El Dorado para um país da América Central.

A apreensão foi feita graças a um alerta de uma empresa de encomendas, que relatou a presença de objetos estranhos no momento da inspeção pelos scanners do terminal de carga. Uma vez que profissionais do Ministério do Meio Ambiente e membros da Polícia Ambiental e Ecológica chegaram ao local para verificar a carga, foi determinado que 143 tarântulas da subordem Mygalomorphae foram camufladas dentro de um jogo de xadrez.

Os animais foram verificados e avaliados e os profissionais da Secretaria determinaram que 131 tarântulas estavam vivas, enquanto 12 estavam mortas. Os insetos foram transportados em condições precárias em sacos plásticos, o que não lhes permitia ventilação adequada.

A ordem, que acabou sendo destinada à Cidade do México, não tinha as respectivas autorizações ou licenças ambientais e de conduta segura que protegiam seu uso, mobilização ou comercialização. As autoridades ambientais e policiais iniciaram investigações para determinar o remetente e o destinatário e, assim, iniciar o respectivo processo sancionatório.

Por enquanto, os animais foram transferidos para o Centro de Cuidados, Avaliação e Reabilitação da Flora e Fauna Selvagens, onde os profissionais prestam os cuidados médicos, nutricionais e biológicos necessários para estabilizá-los. Além disso, após determinar os locais de origem desses artrópodes, será avaliado se a liberação ou realocação ocorre.

Ressalta-se que a Lei 1333 de 2009 prevê multas diárias de até cinco mil (5.000) salários mínimos mensais legais em vigor e a restituição e/ou restauração de danos, sem prejuízo de quaisquer ações civis, criminais e disciplinares que possam ocorrer.

Recorde-se que, em novembro de 2021, graças ao trabalho de controle realizado pelas autoridades do Aeroporto Internacional El Dorado, foram apreendidos 309 espécimes de vida selvagem que deveriam ser levados ilegalmente para a Europa por cidadãos alemães. Naquela época 232 aranhas, um escorpião com 7 filhotes, nove ovos de aranha e 67 baratas foram camuflados em 210 recipientes de plástico (entre coques e pergaminhos fotográficos).

O Ministério do Meio Ambiente e o Aeroporto Internacional El Dorado vêm implementando ações para proteger todas as formas de vida e combater o tráfico de animais selvagens. As duas entidades continuarão implementando estratégias de comunicação, conscientização e coordenação entre diferentes atores para evitar esse flagelo através do principal terminal aéreo do país.

Por sua vez, a administração da prefeita Claudia López convida todas as pessoas a se absterem de mobilizar, comercializar ou manter ilegalmente indivíduos da vida selvagem e a denunciar todos os casos suspeitos de tráfico ilegal de animais selvagens por e-mail fauna@ambientebogota.gov.co ou para as linhas telefônicas: 317 4276828 e nos escritórios do Terminal de Transportes del Sur, Terminal de Transportes de Bogotá e no número fixo: 601 377 8854.

Com relação a este crime, o Ministério do Meio Ambiente informou que durante 2021 na Colômbia foram apreendidos 18.636 indivíduos da fauna e 282.147 da flora, o que representou 2325 capturas e apontou que entre as espécies da fauna mais traficadas estão tartarugas, matamata, iguanas, babillas, canários, papagaios, araras azul-amarelas, macacos-aranha, macacos-saguis de cabeça branca e branca e flora, palmeiras e guaduas.

É que, no país com a Lei de Crimes Ambientais, o tráfico de fauna foi consagrado no artigo 328A, que estabelece que “quem trafica, adquire, exporta ou comercializa sem permissão da autoridade competente ou em violação dos regulamentos existentes espécimes, produtos ou partes de fauna selvagem ou espécies alienígenas selvagens, incorrerá em prisão por 60 a 135 meses, e uma multa de 300 a 40.000 salários mínimos mensais legais em vigor”.

Continue lendo: