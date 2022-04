Classificação da Liga 1 após triunfo do Sporting Cristal para a data 8 do Torneio Apertura

Classificação da Liga 1: nesta sexta-feira, 1º de abril, o campeonato peruano foi retomado após as Qualificatórias do Qatar 2022 e a 8ª data do Torneio Apertura, que atualmente tem o Deportivo Municipal como o único líder do local competição.

O Sporting Cristal abriu o jogo de sexta-feira contra o San Martín no estádio Alberto Gallardo. Os celestes venceram e voltaram à vitória após dois empates consecutivos, permitindo-lhes recuperar terreno na classificação da Liga 1. A equipe “sagrada” marcou sua sexta derrota consecutiva e é a última na classificação.

A partida entre Universitario e ADT foi remarcada de domingo para segunda-feira devido a dificuldades em mudar a equipe de Tarma para Lima. O duelo será disputado no estádio Monumental e os cremes chegam com a premissa de quebrar a sequência ruim de três partidas sem vencer no Torneio Apertura. Os cremes estão localizados a seis pontos do líder municipal.

Por seu turno, o líder da Liga 1 Deportivo Municipal é medido contra o Alianza Atlético no quente Sullana e coloca a liderança do torneio em jogo. A equipe vencedora da partida ficará em primeiro lugar na classificação.

O jogo entre Alianza Lima e Sport Huancayo depois de ser remarcado de sexta para sábado, foi finalmente suspenso sem data confirmada devido a dificuldades em mover o plantel azul e branco para a cidade de Huancayo.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

POSIÇÃO | CLUBE | DIFERENÇA DE GOLOS

1. Municipal | 16 | (3 DG)

2. Binacional | 15 | (7 DG)

3. Aliança Atlética | 15 | (6 DG)

4. Esporte Huancayo | 15 | (6 DG)

5. Scientano | 12 | (6 DG)

6. Sporting Cristal | 12 | (4 DG)

7. Universidade | 10 | (6 DG)

8. Atlético Grau | 10 | (1 DG)

9. ADT | 10 | (1 DG)

10. Cesar Vallejo | 10 | (0 DG)

11. Melgar | 10 | (-2 DG)

12. Ayacucho | 7 | (1 DG)

13. UTC | 7 | (0 DG)

14. Carlos Mannucci | 6 | (-2 DG)

15. Aliança de Lima | 5 | (-2 DG)

16. Carlos Stein | 5 | (-3 DG)

17. Meninos do esporte | 5 | (-6 DG)

18. Cantolao | 4 | (-11 DG)

19. São Martinho | 3 | (-15 DG)

CALENDÁRIO E RESULTADOS PARA A DATA 8 DA LIGA 1

Sexta, abril 1

Ayacucho FC vs UTC (15h30 | Estádio da Cidade de Cumana)

Sábado, 2 de abril

Sport Boys x Binacional (11:00 | Estádio Miguel Grau del Callao)

Alianza Atlético x Municipal (13h15 | Estádio Melanio Coloma)

Melgar x Carlos Stein (15h30 | Estádio Monumental da UNSA)

Domingo, 3 de abril

Atlético Grau x Cienciano (15h00 | Estádio Francisco Mendoza Pizarro)

Carlos Mannucci x Cesar Vallejo (18h30 | Estádio Mansiche)

Segunda-feira, 4 abril

Universidade vs ADT (20:00 | Estádio Monumental)

Academia Resto Cantolao.

Sport Huancayo vs Alianza Lima (suspenso)

