Biblioteca Luis Ángel Arango em Bogotá realiza exposição em homenagem ao ciclismo colombiano

Seguindo as histórias e histórias daqueles que acompanharam os “besouros” ao longo de seu desenvolvimento e, além disso, ao que foi recentemente destacado no ciclismo colombiano, esporte que representa o país há anos, foi criada esta exposição, que será aberta ao público na quinta-feira, 31 de março, para homenagear os pedalistas, o campo e o país.

Esta exposição tem uma perspectiva documental que nos convida a explorar e reconhecer os primórdios e momentos icônicos do ciclismo nacional, da mesma forma que se propõe que haja, uma perspectiva sociológica, que nos convida a refletir sobre o papel desta disciplina esportiva na construção de um imaginário do país.

O ciclismo, além de ser um dos principais esportes da Colômbia, em meados do século XX, esse esporte permitiu que os colombianos reconhecessem territórios e paisagens desconhecidos do país e construíssem uma nação imaginada por milhares de ouvintes de rádio que se conectavam com as vozes e histórias, às vezes fictício, dos narradores da Vuelta a Colombia e algumas outras competições de ciclismo.

A bicicleta se tornou um meio de transporte fundamental para o campo e a cidade. Como Ana Roda, diretora da Rede de Bibliotecas do Banco de la República, afirmou: “A bicicleta tem sido o meio de trabalho e comunicação para a maioria do povo colombiano e, como esporte, está ligada ao desenvolvimento do país desde meados da década de 1950”.

Simulando uma estrada, a exposição é composta por três etapas: Um país descoberto por pedalazos, que permite um passeio pelo território colombiano da década de 1920 aos anos oitenta; A conquista da Europa, que conta algumas das façanhas dos ciclistas colombianos e sua chegada em competições Europeu; e The Return, que fala do ressurgimento do ciclismo colombiano e como ele se destacou competitivamente novamente nas arenas internacionais.

Além disso, a exposição, que era inicialmente virtual e ainda está disponível no site Banrepcultural, apresenta uma variedade de conteúdos digitais, como entrevistas e conferências com especialistas na área, e um Centro de Recursos Documentários, onde biografias, áudios, cápsulas de vídeo animado e outros elementos motivadores são encontrados conhecimento sobre ciclismo na Colômbia.

Como parte da abertura, uma discussão será realizada entre Ricardo Montezuma, Luis Alejandro Díaz e Andrea María Navarrete, que será moderada pelo jornalista Sinar Alvarado. Esta palestra será realizada às 17:00 no Museu Miguel Urrutia. Por outro lado, Diego Aldana e Gabriel Linares, curadores da exposição, farão uma visita guiada às três etapas da exposição no Salão de Exposições Bibliográficas às 16h.

Finalmente, esta exposição terá entrada gratuita, mas com capacidade limitada, portanto, os visitantes são aconselhados a chegar cedo. Além disso, aqueles que desejam participar deste evento devem ter o cronograma de vacinação completo.

