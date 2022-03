Soldado detido pelo ELN em Catatumbo foi libertado

Prestes a cumprir cinco meses em cativeiro, o soldado profissional Yeison Martínez Tapias recuperou sua liberdade depois que o ELN entregou um grupo de sequestrados à Ouvidoria e a uma comissão da Igreja Católica.

Ambas as organizações receberam os detidos na zona rural de Catatumbo e informaram que entre os libertados estava Martínez, privado de liberdade quando distribuiu água no município de Tibú em novembro de 2021.

Em 21 de março, a família do soldado recebeu a única prova de sobrevivência que confirmou a autoria do ELN na detenção; o vídeo em que Martínez Tapias estava presente acendeu um vislumbre de esperança entre seus parentes, que o presumiram morto após três meses sem notícias dele.

“Desde o momento em que fui detido, não recebi nenhum abuso físico ou verbal. Estou com boa saúde, tive uma boa dieta. Eu tive um bom descanso”, disse o soldado Martínez no audiovisual.

Depois de recuperar a liberdade, o militar agradeceu a oportunidade de voltar entre os seus: “Muito feliz por voltar para casa, estar com meus pais, minha esposa e meus filhos novamente, estou muito feliz. Este é um dia muito aguardado, ansiado, todos os dias pedi muito ao meu Deus para me tirar daqui”, declarou.

Por outro lado, o Provedor de Justiça, Carlos Camargo, referiu-se à liberdade do grupo de pessoas detidas pelo ELN, afirmando que “estamos satisfeitos por essas pessoas poderem voltar para suas famílias e amigos, e também destacamos os funcionários da Regional Ocaña, chefiada pela Defensora Deissy Díaz, que realizou com sucesso este trabalho humanitário”.

Ele acrescentou que “Do Gabinete do Provedor de Justiça mantemos nossos canais humanitários habilitados para garantir o direito à liberdade”. O funcionário pediu que atores armados “libertem todos aqueles em seu poder”, disse.





Como o soldado estava fazendo trabalho humanitário em Catatumbo privado de liberdade?

ELN disputa com outros três grupos armados pelo controle do território no leste da Colômbia

O soldado foi sequestrado por homens armados na aldeia de Palmeras del Mirador, zona rural de Tibú. Versões preliminares indicaram que o incidente ocorreu por volta das 11h do dia 3 de novembro, quando Yeison Martínez Tapia, na companhia do colega militar Walter Orjuela Pineda, estava entregando água potável em um caminhão de placas DIW-807. Naquela época, sujeitos armados chegaram e os interceptaram.

Segundo Orjuela Pineda, seu parceiro estava na cabine do caminhão e os criminosos o forçaram a sair. Diante da impossibilidade de agir, ele escorregou pelos arbustos e assim conseguiu evitar ser sequestrado. Em seguida, os subversivos fugiram com o soldado Martínez Tapias para o sul, enquanto Orjuela Pineda voltou ao petroleiro e dirigiu por mais de três quilômetros até o Posto de Comando Militar (PMM) mais próximo, onde apresentou o relato do sequestro de seu companheiro.

Diante dessa situação, os militares Gaula ativaram operações para encontrar o paradeiro do soldado sem obter resultados imediatos. Durante meses, a família solicitou a liberação do soldado Martinez ou um teste de sobrevivência indicando o status de seu ente querido, que foi entregue em março de 2021.

Note-se que quatro grupos armados operam fora da lei no Catatumbo: os dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), as Forças de Autodefesa Gaitanistas da Colômbia (AGC), também conhecidas como Clã do Golfo, Exército de Libertação Nacional (ELN) e Exército de Libertação Popular (EPL) .

A disputa é pelo controle do território, uma vez que a área é um ponto estratégico para o controle de rotas de tráfico de drogas e trilhas de fronteira com a Venezuela.





