Perú para a repescagem: contra qual time jogará para se classificar para a Copa do Mundo de 2022 do Catar?

A seleção peruana conquistou uma vitória muito importante contra a seleção paraguaia em um duelo válido pela 18ª e última data do Sul. Qualificatórias americanas. O Estádio Nacional de Lima queimou como nos grandes jogos e milhares de torcedores dentro do local, e milhões de torcedores peruanos em todo o mundo testemunharam esse feito que colocou o 'bicolor' de volta ao palco antes da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Nesse sentido, na próxima nota, falaremos sobre o próximo oponente na repescagem e quando essa partida seria.

Para começar, deve-se mencionar que os cruzamentos da repescagem mudaram para o atual processo de qualificação. E é que nas edições anteriores, o quinto lugar na América do Sul disputou o acesso à Copa do Mundo contra o primeiro na Oceania. No entanto, em novembro do ano passado, a FIFA mudou o cronograma e determinou que o representante da CONMEBOL seria emparelhado com o terceiro melhor da Ásia.

Com essas informações prévias, existem duas equipes que lutarão por esse espaço: a seleção australiana e os Emirados Árabes Unidos equipe. Os 'Socceroos' foram transferidos para as Qualificatórias Asiáticas depois de dominar por anos na Oceania. Eles ficaram em terceiro no grupo B com 15 pontos atrás da Arábia Saudita (primeiro com 23 pontos) e do Japão (segundo com 22 pontos), portanto, eles vão jogar a fase de pré-repescagem. Na verdade, a partida que eles jogaram contra a Arábia Saudita esta tarde, que terminou com uma vitória por 1-0 a seu favor, foi apenas para completar o cronograma, uma vez que os árabes já haviam garantido seu passe, embora o tenham feito como na primeira posição.

A equipe australiana foi rival do Perú na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. |

Por seu lado, os Emiratis venceram esta manhã ao derrotar a Coreia do Sul por 1-0 com o gol solo de Hareb Abdullah (54′), garantindo assim a sua qualificação para a próxima etapa, somando 12 pontos no grupo A. Desta forma, eles enfrentarão os australianos para definir o representante final da Ásia.

E embora o Iraque também estivesse nessa luta pelo terceiro lugar, infelizmente por seus interesses, empatou 1-1 com a Síria, acumulando 6 pontos e sendo rebaixado para o quarto lugar com 9 pontos. Além disso, a seleção libanesa, a outra equipe em disputa, perdeu nesta terça-feira 29 para o Irã, ficando assim fora de qualquer chance de se classificar.

Emirados Árabes Unidos comemorando um gol. | Foto: Agências

Agora, a grande questão que surge é: quando a Austrália e os Emirados Árabes Unidos jogarão? Aqui nós falamos sobre isso. A única partida entre as duas equipes será na terça-feira, 07 de junho. E o vencedor terá que jogar com o 'white-roja' uma semana depois. Precisamente, entre 13 e 14 de junho, os jogos acontecerão, tanto na repescagem entre os representantes da CONMEBOL e da AFC, quanto os da CONCACAF com a OFC. Serão duelos únicos sem ida e volta e em uma quadra neutra, embora permaneça para definir os dias e horários exatos.

Inicialmente, pensava-se que essas reuniões aconteceriam em Doha, no Catar, como um “meio termo” entre seleções de diferentes continentes, mas isso estaria sob avaliação, já que naquela época o calor é intenso e chega silenciosamente a 40 graus. Precisamente, esse fator foi o motivo pelo qual a Copa do Mundo, ao contrário de outras edições, será realizada em novembro deste ano. No entanto, é possível que a repescagem possa ser para frente e para trás, ou também em uma única partida a ser disputada na Europa. Tudo seria definido nas próximas semanas ou meses.

Data:

Esta seria a segunda vez que o 'white-roja' jogará uma repescagem consecutiva, depois de alcançá-la na última edição anterior à Copa do Mundo de 2018 na Rússia.