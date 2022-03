Oito meses depois de suspender o parlamento, o presidente tunisiano o dissolveu

El presidente tunecino, Kais Said, anunció hoy que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía". EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

O presidente tunisino, Kais Said, anunciou na quarta-feira a dissolução do Parlamento, oito meses depois de o ter suspendido “temporariamente” para arrogar plenos poderes em julho de 2021.

Said fez esse anúncio em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, que preside, horas depois de deputados organizarem uma sessão virtual do Parlamento, apesar de estar suspensa, na qual votaram pela anulação das medidas excecionais decididas desde então pelo presidente.

Neste caso, 116 dos 217 deputados participaram, e que a Ministra da Justiça, Leïla Jaffel, descreveu como uma “conspiração” contra a segurança do Estado e, portanto, ordenou a abertura de uma investigação contra os envolvidos.

Entre os decretos adotados estão a destituição do primeiro-ministro Hichem Mechichi e a nomeação de seu sucessor, Nedjla Bouden; a suspensão de quase toda a constituição de 2014 e a dissolução do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e sua substituição por um órgão “temporário”.

Protesto contra o presidente Kais Saied (REUTERS/Zoubeir Souissi)

“Aqueles que tentam atacar o Estado ou realizar combates internos devem enfrentar as instituições e os poderes que os desviarão dos seus objetivos”, alertou o líder este sábado depois de tomar conhecimento da iniciativa do Parlamento, que está a planear uma segunda sessão no dia 2 de abril para examinar a política, situação econômica e social.

“Anuncio hoje, neste momento histórico, a dissolução da Assembleia dos Representantes do Povo para preservar o Estado e sua instituição e preservar o povo tunisiano”, disse Saied em um vídeo divulgado pela presidência.

Por seu lado, a poderosa central sindical UGTT — que apoia as medidas excecionais do presidente — também rejeitou esta reunião e acusou os parlamentares de “conduzirem o país ao conflito e à divisão política”.

Noureddine Taboubi, Secretário-Geral do Sindicato dos Trabalhadores da Tunísia (UGTT) (REUTERS/Zoubeir Souissi)

Num comunicado conjunto divulgado este sábado, um total de 27 deputados de diferentes grupos parlamentares exortaram os membros do hemiciclo a assumirem as suas responsabilidades e promoverem um diálogo nacional entre os diferentes atores nacionais que levaria o país a eleições legislativas e presidenciais antecipadas. eleições.

Após meses de bloqueio político, Said, eleito no final de 2019, assumiu plenos poderes em 25 de julho depois de destituir o primeiro-ministro e suspender o parlamento dominado pelo partido de inspiração islâmica Ennahdha.

Com plenos poderes, o presidente pode legislar por decreto, presidir o Conselho de Ministros e alterar leis.

Os deputados, incluindo representantes de Ennahdha e os independentes, convocaram durante a sessão para organizar eleições legislativas e presidenciais antecipadas para superar a crise política e socioeconômica.

De acordo com o roteiro anunciado por Said no final do ano, o país terá que realizar um referendo constitucional em 25 de julho — o primeiro da história do país — e referendo legislativo antecipado em 17 de dezembro.

(Com informações da AFP e da EFE)

Continue lendo: