O senador Germán Martínez enviou “para o inferno” a revogação do mandato de AMLO

A revogação do mandato tem sido uma questão importante para o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e seus apoiadores, porque com essa figura, descrita na própria Constituição, os cidadãos poderão votar pela continuidade do Tabasqueño como presidente federal.

Este exercício democrático trouxe aplausos e críticas intermináveis entre aqueles que o apoiam e aqueles que se manifestaram contra, como o senador pelo grupo plural, Germán Martínez, que enviou “para o inferno” esta consulta popular.

Em conferência de imprensa do Senado da República, Martínez destacou que a “manifestação” de López Obrador durante a “manhã”, na qual afirmou que apresentará uma proposta de Reforma Eleitoral para modificar as regras do Instituto Nacional Eleitoral (INE) e do Tribunal Eleitoral do Judiciário da Federação (TEPJF).

Sobre esse assunto, ele observou que este é um “incentivo” que busca “dividir” a população para promover a Revogação de Mandato. Por esse motivo, ele exigiu que prestasse maior atenção à violência no México, especificamente no estado de Michoacán, que registrou dois massacres de mais de 15 pessoas em menos de um mês.

“É mais um incentivo para dividir e promover sua revogação de mandato. É outro distrator, sem mencionar as mortes violentas em Michoacán. Há pelo menos 634 Michoacans que não vão votar pelo recall porque estão mortos”, disse o legislador.

Emilio Álvarez Icaza destacou que o quarto trimestre se tornará a administração com mais pessoas desaparecidas e assassinadas (Foto: Twitter)

Martínez Cázares disse que o movimento Quarta Transformação (Q4) continua a “abrir sepulturas” no país, desde o tratamento da pandemia de COVID-19, o aumento dos homicídios prejudicou a população mais afetada, por isso busca distrair as opiniões de sua consulta popular.

Ele finalmente explodiu e enviou “para o inferno” a Revogação do Mandato, que ele chamou de “farsa”, e exigiu uma ação contundente para pacificar Michoacán.

“Digo daqui que, à medida que esses massacres continuam e como essas ocorrências continuam no período da manhã: para o inferno com a revogação deles! para o inferno com a sua revogação! Sua revogação é uma farsa! Assim como ele enviou o diabo para as instituições, eu envio ao diabo sua revogação, é uma farsa! Deixe Michoacán começar a pacificar! , eu digo a ele como um Michoacán”, disse Germán Martínez.

Por seu lado, Emilio Álvarez Icaza, do mesmo grupo parlamentar, lembrou que no último fim de semana 20 pessoas foram executadas em uma palenque clandestina localizado no município de Zinapécuaro, fato que se somou ao seu histórico de violência em três anos de governo.

Michoacán registrou dois massacres em menos de um mês (Foto: REUTERS)

Além disso, ele disse que a administração AMLO está prestes a se tornar a que tem mais pessoas desaparecidas, pois registra 1 em cada 3 desaparecimentos.

“Estamos experimentando um aumento sustentado e alarmante dos massacres no México. Só em março, houve 6 massacres que significaram a perda de vidas de 61 pessoas”, disse o legislador.

Foi em 27 de março que foi anunciado que 19 pessoas, um número que foi ajustado para 20 após 24 horas, foram executadas neste município de Michoacán devido a supostas represálias entre membros do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG), as Correas e a Família Michoacán.

Relatórios preliminares indicaram que a vingança foi planejada contra um suposto chefe regional do CJNG que migrou de sua afiliação com a Família Michoacán. Falcões localizaram o suposto líder e uma operação foi implantada para executá-lo, no entanto, os Correas teriam servido de apoio para essas ações. Mas as autoridades não relataram nenhum elemento maior que apóie esses relatórios.

Em apenas 48 horas, o Ministério Público de Michoacán identificou 19 das 20 pessoas mortas, incluindo três com cidadania norte-americana, além de um assunto conhecido como El Chapo, da Guatemala. Todos eles já foram reivindicados por seus parentes.

