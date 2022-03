Menopausa: Abaixo estereótipos e desinformação!

Durante muito tempo, a menopausa tem sido um assunto tabu. Atualmente, a sociedade está experimentando uma certa abertura para essa fase da vida feminina, e muitas mulheres renomadas falam descaradamente dos sintomas relacionados a ela.

estrela de Hollywood Salma Hayek, 55 anos, explicou em uma entrevista que seus seios cresceram consideravelmente devido à menopausa. A ex-primeira-dama americana Michelle Obama, de 58 anos, também fala sobre suas experiências em um episódio de seu podcast: “É como se eu tivesse um forno em mim”.

A chefe de governo escocesa, Nicola Sturgeon, disse em entrevista ao jornal britânico “The Guardian” que se sentiu compelida a falar sobre a menopausa. A condessa britânica Sophia de Wessex (57) defende a eliminação do tabu em torno dessa fase da vida feminina no mundo do trabalho.

O motivo: Segundo estimativas, cerca de 900.000 mulheres no Reino Unido deixaram seus empregos durante a menopausa, por exemplo, porque não conseguiram conciliar suas tarefas com os sintomas do climatério.

O livro “Woman on Fire”, no qual a ginecologista americana Sheila de Liz derruba os tópicos sobre a menopausa, chegou às listas dos mais vendidos. A música também desempenha um papel na nova temporada da icônica série americana “Sex and the City”, renomeada “And Just Like That”: seus respectivos personagens já têm mais de 50 anos e estão justamente nesta fase.

Mas se você se perguntar na rua o que exatamente é a menopausa, a resposta de muitos, especialmente os jovens, geralmente é algo como: “Eu teria que procurar no Google”.

Katrin Schaudig, ginecologista e presidente da Sociedade Alemã de Menopausa, no entanto, tem a impressão de que a menopausa, ou climatério, se tornou mais socialmente aceitável. “Há uma certa sacudida na sociedade que torna as mulheres menos envergonhadas de sua menopausa e mais propensas a dizer: 'O que vai ser feito com ela, você tem que tomar isso com paciência'.

Ou, para colocar de forma mais concreta: as mulheres simplesmente se tornaram mais confiantes em si mesmas. No entanto, de acordo com Schaudig, há outra razão bastante banal: “Esta é a geração dos 'baby boomers' (nascidos entre 1957 e 1977). É a geração com o maior número de mulheres da história. Portanto, é a massa pura que faz a diferença.”

Schadig observa que a impressão de que a menopausa se tornou mais aceitável não é um fato encontrado na consulta, pois sempre foi um espaço protegido. “As mulheres sempre falaram sobre isso abertamente aqui”, diz Schaudig, acrescentando que é mais que a questão chegou à sociedade.

Embora ainda exista o tópico “ele está na menopausa, está velho”, ele finalmente perdeu o medo do climatério, ressalta.

Por que essa equação ainda existe em tempos de anúncios de tampões nos quais o sangue não é mais azul, mas vermelho, e o boicote do ano passado às luvas de látex rosa desenvolvido por dois empresários alemães para descartar louças sanitárias?

“Em contraste com a menstruação, associada à feminilidade e fertilidade e, portanto, aceita na sociedade, a menopausa é um lembrete da transitoriedade”, diz Diana Helfrich, farmacêutica, jornalista científica e autora de um livro sobre o assunto.

Helfrich vê uma nova abertura para a menopausa, especialmente na Internet. “Eu noto isso especialmente nas novas contas do Instagram”, explica o especialista, explicando que essa rede social permite que as mulheres compartilhem suas experiências e criem redes. Em sua opinião, essa vantagem também é transferida para a vida real. “Como qualquer fenômeno da Internet, inevitavelmente acaba atingindo a vida real”, diz.

De acordo com Klaus Doubek, presidente da Associação de Ginecologistas da Alemanha, a Internet também é o lugar ideal para trocar opiniões sobre questões pessoais e particularmente estigmatizadas. “A possibilidade de comunicação anônima e a consequente redução da estigmatização devem promover a abertura”, diz.

Além de celebridades como Salma Hayek ou Michelle Obama, muitas outras mulheres também mostram que a equação “tem menopausa, é velha” muitas vezes não funciona. Sob a hashtag "#menopausia “, existem inúmeras fotografias no Instagram que provam o contrário.

dpa