Controladoria alerta que a implementação do PAE não começou em 11 entidades territoriais

Mais de dois meses após o início do ano letivo na Colômbia, 11 Entidades Territoriais Certificadas (ETC), localizadas em nove departamentos do país, ainda não iniciaram a implementação do Programa de Alimentação Escolar (PAE). A Controladoria Geral da República e o Ministério da Educação Nacional (MEN) apontam que a não prestação do serviço de alimentação escolar nesses locais afetaria cerca de um milhão de crianças.

Os CTEs afetados foram os de Buenaventura, Caqueta, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo e Sucre. O atraso médio da transação é entre 70 e 56 dias úteis.

Além disso, a Controladoria ressalta que em cinco Entidades Territoriais Certificadas, embora tenham relatado o início das operações, elas não estão funcionando em 100%. Isso acontece nos cinco departamentos a seguir:

Antioquia: Os processos de contratação foram declarados desertos em 16 municípios.

Cauca: iniciou o PAE indígena, mas o PAE majoritário ainda está em processo de contratação.

Chocó: O PAE começou em 26 dos 29 municípios e o PAE indígena iniciou suas operações em dois dos três contratos.

Cundinamarca: iniciou o PAE para 104.373 beneficiários. No processo de contratação do PAE para 93.617 beneficiários do Departamento.

Boyacá: relatório de não operação nos municípios de Gachantivá, Pajarito, Viracachá, Ramiriqui, Tibana, Boyacá, Páez e La Capilla.

A Controladoria indicou que durante os meses de janeiro e fevereiro, uma equipe da entidade visitou 150 escolas públicas onde o PAE está sendo realizado e durante o ano foi confirmado que 34% da amostra não estavam entregando o PAE no dia da visita.

Da mesma forma, evidenciou-se que existem condições de deterioração significativa das infraestruturas necessárias para a implementação do PAE, bem como a falta de utensílios de cozinha na maioria dos locais de ensino. 16% das escolas não têm cozinha, 26% não têm espaço de armazenamento, 15% não têm sala de jantar e 22% não têm lugar para refrigeração de alimentos.

Para agravar o caso, em algumas instituições a situação de higiene não é das melhores. Isso levou ao fato de que, até o momento, em 10 escolas, localizadas em Boyacá, Meta, Antioquia e Cundinamarca, alertas de qualidade e segurança em saúde foram apresentados devido a surtos de ATS (doenças transmitidas por alimentos) nas rações PAE.

Por causa dessa situação, além do aviso da Controladoria, a Procuradoria-Geral da República também decidiu e garantiu que está tomando medidas legais contra alguns governos locais onde o PAE não avançou. Assim, foram apresentadas tutelas contra as províncias de Chocó, Guaviare e Sucre; os prefeitos de Neiva e Sincelejo, e os municípios de San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quipama e Pauna em Boyacá.

Além disso, em 2022 foram abertas investigações preliminares ao Governo de Córdoba; aos municípios de Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal e Santiago de Tolú pertencentes ao departamento de Sucre e, além disso, a Buenaventura e Santa Marta.

Por sua vez, a Controladoria garante que continuará a realizar este Acompanhamento Especial no PAE pelo restante de 2022, por meio do Escritório de Controladoria Delegada para Participação Cidadã e Gestões Departamentais em todo o país, com relatórios mensais oportunos.

“Do Gabinete da Controladoria Geral da República, e de acordo com o Acompanhamento Especial que está sendo realizado, estamos convocando as entidades territoriais a comparecer, contratar e providenciar o equipamento para executar o PAE, pois deve-se ter em mente que o setor educacional é um dos setores com maior impacto social no A grande maioria da gestão pública e do PAE é financiada com recursos do Orçamento Geral da Nação, do Sistema Geral de Participação e do Sistema Geral de Royalties, que estão sujeitos à vigilância por este cão de guarda”, disse Pineda.

