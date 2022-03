Qual foi a origem do Tecámac

Tecámac é um território localizado na parte nordeste do Estado do México e fica a 35 quilômetros da Cidade do México. É um município que guarda várias anedotas que remontam ao período pré-histórico.

O Instituto Nacional de Federalismo e Desenvolvimento Municipal (INAFED) detalha que o significado de Tecámac é de origem náuatle e consiste nas partículas tetl que significa “pedra”, camatl que é “boca” e da terminação C que denota um “lugar”. De acordo com a pesquisa de especialistas, foi determinado que a tradução geral é: “Na boca da pedra”.

As origens desta cidade remontam à época dos mamutes, isso é conhecido graças ao fato de que ossos deste animal foram encontrados nas aldeias de Reyes Acozac e San Pedro Atzompa, bem como a descoberta de utensílios feitos por humanos relacionados a esta época. Os arqueólogos determinaram que os objetos tinham entre 8 e 15 mil anos.

Localização do Tecámac no mapa do estado do México. (Foto: H. Prefeitura Constitucional de Tecámac)

Algum tempo depois, foi registrado que quando as civilizações começaram a se tornar sedentárias, foram os olmecas e os nahua que vieram do sul e do oeste, respectivamente. Estritamente falando, essas culturas são consideradas as primeiras a se estabelecer no território.

Durante o horizonte clássico, Tecámac, assim como as aldeias vizinhas, participa ativamente de intercâmbios culturais, econômicos e religiosos com a grande metrópole da época: Teotihuacán.

A mesma fonte detalha que em 1202 Tecámac foi fundada graças aos mexicas, já que foi um dos primeiros lugares que encontraram ao fazer sua peregrinação para encontrar a “cidade perfeita” e fundaram o grande México-Tenochtitlan.

Devido à falta de unidade dos habitantes, os chamados astecas, eles não tiveram grande dificuldade em se apropriar dessa área. No entanto, até 1395, o nome Tecámac apareceu pela primeira vez no Codex Chimalpopoca, quando foi mencionado que: “os Otomí de Xaltocan fugiam constantemente para Tecámac do medo que tinham dos Chichimecas de Cuautitlán”.

Os mexicas assumiram o território e estabeleceram o início de seu império lá. (Foto: Codex florentino, século XVI)

Foi assim que o município fazia parte de um dos impérios mais poderosos do período pré-colombiano, no entanto, com a chegada de Hernán Cortés e a conquista de Tenochtitlan, logo foi confiado ao espanhol Juan González Ponce de León, que morreu em 1540 e herdou a cidade a seu filho Juan Ponce de León.

Quando o trabalho de evangelização começou, os frades agostinianos se encarregaram de construir a Paróquia de São Pedro Apóstolo (que foi originalmente batizada como Paróquia da Santa Cruz). Hoje é um dos grandes edifícios religiosos da região.

No final do século XVI, a Coroa Espanhola delegou a administração à chamada Jurisdição do Município de Santo Tomás Chiconautla. Após a eclosão da Independência, a região ficou sem governante e foi até 12 de setembro de 1825, um ano após a fundação do Estado do México, que o município de Tecámac foi formalmente erguido.

Foi lá que nasceu o talentoso músico mexicano Felipe Villanueva, responsável por elevar o nome do México no exterior. Por esse motivo, em 25 de abril de 1944, o nome desse artista foi adicionado à sede municipal.

Os frades agostinianos foram contratados para construir a Paróquia de San Pedro Apóstol, um dos edifícios mais destacados do município. (Foto: Instagram/ @parroquiadesanpedroapostol)

Deve-se notar que os habitantes desempenharam um papel importante na Revolução Mexicana, já que personagens como Cirino Serna, Modesto e Emilio Soto, Jerónimo Flores, Cruz Chávez e o soldado Margarita López se juntaram às fileiras do Exército Libertador do Sul, liderado por Emiliano Zapata.

Por outro lado, os processos de modernização começaram até 1994 com as primeiras obras de pavimentação de ruas, guarnições, calçadas e construção de escolas. Posteriormente, a rodovia federal México-Pachuca foi remodelada para criar o Boulevard Tecámac e o desvio Sor Juana Inés, o Hospital Regional e o Parque Ecológico Sierra Hermosa foram criados.

Faz fronteira com os municípios de Ecatepec, Acolman, Coacalco, Temascalapa, Teotihuacan, Tultitlan, Zumpango e o estado de Hidalgo. O local cobre um total de 156,9 km2 e, de acordo com o último censo do INEGI, tem uma população total de 547.503 habitantes, dos quais 281.983 são mulheres e 265.520 são homens.

CONTINUE LENDO: