Por causa do aquecimento global, os pássaros estão fazendo ninhos mais cedo

O aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa aumentou a temperatura do planeta nos últimos anos, e essas alterações afetam a flora e a fauna. Muitas espécies de aves estão fazendo ninhos e botando ovos quase um mês antes do que há 100 anos, de acordo com um novo estudo publicado na revista Journal of Animal Ecology.

Ao comparar observações recentes com ovos centenários preservados em coleções de museus, os cientistas foram capazes de determinar que cerca de um terço das espécies de aves que nidificam em Chicago avançaram a postura de ovos em uma média de 25 dias. E até onde os pesquisadores podem dizer, o culpado por isso é a mudança climática.

“As coleções de ovos são uma ferramenta fascinante para aprendermos sobre a ecologia das aves ao longo do tempo”, disse John Bates, curador de pássaros do Field Museum, nos EUA, e principal autor do estudo. “ Este artigo combina conjuntos de dados mais antigos e modernos para observar essas tendências por aproximadamente 120 anos e ajudar a responder a perguntas realmente críticas sobre como as mudanças climáticas estão afetando as aves”, acrescentou o pesquisador.

A coleção de ovos do Field Museum ocupa uma pequena sala cheia de armários do chão ao teto, cada um contendo centenas de ovos, a maioria dos quais foram coletados há um século. Os próprios ovos (ou melhor, apenas suas cascas limpas e secas, com o conteúdo voado há cem anos) são armazenados em pequenas caixas e são acompanhados de rótulos, muitas vezes escritos à mão, que informam a que tipo de ave pertencem, onde estavam e precisamente quando foram coletados, até o dia.

As mudanças de temperatura são aparentemente pequenas, mas essas pequenas mudanças resultam no florescimento de diferentes plantas (Crédito: Field Museum)

A coleção de ovos de pássaros do Field Museum, como a maioria, cai após a década de 1920, quando a coleção de ovos saiu de moda, tanto para amadores quanto para cientistas. Mas um colega de Bates, Bill Strausberger, trabalhou por anos no parasitismo do tordo no Morton Arboretum, no subúrbio de Chicago, subindo escadas e examinando ninhos para ver onde o tordo-de-cabeça-marrom havia posto seus ovos para outras aves se reproduzirem. Assim, eles conseguiram coletar dados de 1990 a 2015.

Os pesquisadores analisaram dois grandes conjuntos de dados de aninhamento: um de aproximadamente 1880-1920 e outro de aproximadamente 1990 a 2015. As análises mostraram uma tendência surpreendente: entre as 72 espécies para as quais dados históricos e modernos estavam disponíveis na região de Chicago, cerca de um terço estava nidificando cada vez mais cedo . Entre as aves cujos hábitos de nidificação mudaram, eles estavam botando seus primeiros ovos 25,1 dias antes do que há cem anos.

Além de ilustrar que os pássaros estão botando ovos mais cedo, os pesquisadores procuraram um motivo. Como a crise climática afetou dramaticamente tantos aspectos da biologia, os pesquisadores consideraram o aumento das temperaturas como uma possível explicação para a nidificação precoce. Mas os cientistas descobriram outra desvantagem: não há dados consistentes de temperatura para a região namoro de volta a essa época. Então, eles recorreram a um indicador de temperatura - a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera.

Os pesquisadores analisaram dois grandes conjuntos de dados de aninhamento: um de aproximadamente 1880-1920 e outro de aproximadamente 1990 a 2015 (EFE)

A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera ao longo do tempo é claramente mapeada em tendências de temperatura maiores, e os pesquisadores descobriram que também se correlacionou com mudanças nas datas de postura dos ovos. “A mudança climática global não foi linear durante este período de quase 150 anos e, portanto, as espécies podem não ter avançado sua data de implementação de maneira não linear também. Portanto, incluímos tendências lineares e não lineares em nosso modelo”, explicou Fidino.

As mudanças de temperatura são aparentemente pequenas, apenas alguns graus, mas essas pequenas mudanças resultam no florescimento de diferentes plantas e no aparecimento de insetos, coisas que podem afetar a comida disponível para as aves.

“A maioria dos pássaros que observamos come insetos, e o comportamento sazonal dos insetos também é afetado pelo clima. Os pássaros precisam mudar as datas de postura dos ovos para se adaptarem”, concluíram os pesquisadores.

E embora os pássaros que põem seus ovos algumas semanas antes possam parecer um problema menor no grande esquema das coisas, os cientistas apontam que isso faz parte de uma história maior. “As aves em nossa área de estudo, mais de 150 espécies, têm diferentes histórias evolutivas e diferentes biologias de reprodução, então é tudo sobre os detalhes. Essas mudanças nas datas de nidificação podem levá-los a competir por alimentos e recursos de maneiras que não o fizeram.”

CONTINUE LENDO: