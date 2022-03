O que é alopecia feminina que a atriz Jada Pinkett Smith sofre?

Na última edição do Oscar de 2022, a cerimônia que buscava premiar o melhor do cinema foi ofuscada por um ato violento estrelado Will Smith e Chris Rock. O comediante que apareceu no palco como apresentador não se mediu na hora de fazer uma piada sobre a cabeça do Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença que a causa perda de cabelo. Esse comentário fez com que o protagonista de “O Príncipe do Rap” se aproximasse do comediante para dar um tapa nele à vista e surpresa de todos os participantes que estavam no Dolby Theatre em Los Angeles.

Aqueles que acompanharam a carreira de atriz conheceram parte de sua vida, mas acima de tudo sua luta contra essa doença que a impede de crescer o cabelo de forma saudável para mantê-lo. Depois do que aconteceu no Oscar, muitos manifestaram interesse em aprender mais sobre essa doença e quais são os primeiros sintomas a serem registrados.

O QUE É ALOPECIA?

Essa falta e perda de cabelo podem ser divididas em dois grupos, alopecia cicatricial e aqueles que não são. No primeiro caso, é definido que quando um cabelo é perdido, ele não pode mais ser recuperado. Em artigo publicado pela Infobae, a dermatologista Cecilia Navarro Tuculet explicou que é importante consultar um especialista para obter um diagnóstico oportuno e iniciar um tratamento adequado.

As causas mais comuns são: alteração dos hormônios tireoidianos, falta de depósitos suficientes de ferro ou anemia de outra origem, medicamentos, cirurgias, parto, situações de grande estresse físico ou mental, doença febril ou trauma, perda de peso, entre outras.

Você sabia o quê? A calvície comum afeta cerca de 50% dos homens e entre 10 e 30% das mulheres, especialmente após os 50 anos de idade

Jada Pinkett: A luta da esposa de Will Smith para aceitar e tornar a alopecia visível.

JADA PINKETT SMITH

Apesar de sua condição, a estrela de Hollywood sempre foi motivada a continuar sua luta para lidar com essa doença, além de usar suas plataformas digitais para aumentar a conscientização sobre ela e contar detalhes de sua experiência.

Em suas redes sociais, a esposa de Will Smith compartilha suas rotinas para cuidar de sua pele, especialmente a área da cabeça dela. A piada de Chris Rock (Madagascar) causou uma série de reações ao tomarem seu discurso como um zombaria de mulheres e homens que têm essa condição.

DICAS PARA ALOPECIA

O primeiro passo que se deve dar ao começar a registrar uma perda significativa de cabelo é consultar um especialista, neste caso o dermatologista, para que ele possa fazer a avaliação correta e dar os passos para iniciar um tratamento. Lembre-se de que cada caso é diferente, portanto, você deve evitar a automedicação e/ou o autodiagnóstico.

Existem algumas mudanças em sua rotina que podem ajudá-lo a controlar a queda de cabelo, levando em consideração que isso é normal, pois todos os dias perdemos entre 25 e 70 cabelos, à medida que os folículos que compõem o cabelo crescem e são renovados em ciclos assíncronos.

- Use um shampoo suave que não seja agressivo no cabelo e no couro cabeludo.

- Inclua gelatina e amêndoas em sua dieta, alimentos que contenham aminoácidos essenciais para o crescimento do cabelo.

- Gerar tensão no cabelo com ganchos ou pãezinhos não é recomendado para a saúde dos nossos cabelos.

- Eu corto meu cabelo? Se o seu cabelo é curto, médio ou longo, o tamanho não define se os cabelos cairão ou não. Obviamente, ter um pequeno corte o ajudará a manipulá-lo com mais facilidade.