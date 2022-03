O ex-técnico da seleção venezuelana e Millonarios criticou fortemente a equipe colombiana: “Foi a decepção das eliminatórias”

A última data do Qualifiers Road to Qatar 2022 está sendo disputada hoje, vários países já têm seu futuro definido se participarão ou não da Copa do Mundo, enquanto a Colômbia lutará por sua última chance de ter mais uma chance de se aproximar da Copa do Mundo.

Da equipe tricolor, ele mencionou quem era o diretor técnico da Millonarios e da seleção venezuelana, Richard Paéz, o mau momento que eles experimentaram data após data dos Playoffs, destacou os jogadores, mas mostrou partidas ruins jogadas pela equipe liderada por Rueda: “A Colômbia tem sido a decepção das eliminatórias. Depois do Brasil e da Argentina, é a equipe com o maior número de jogadores de alto nível no futebol internacional e hoje está jogando pela repescagem.”

Em relação ao jogo disputado pela equipe colombiana como visitante hoje às 18h30 em Orduz, o técnico venezuelano disse que, enquanto o tricolor jogará com a necessidade de pontos, a equipe de José Nestor Pekerman lutará para vencer o que é considerado 'um clássico'.

“A partida representa a chance da Colômbia de chegar à repescagem depois de passar por um empate difícil. Em suma, é um jogo que tem que vencer por obrigação, a Colômbia vai jogar com essa necessidade e a Venezuela por orgulho”, disse Richar Paéz.

Por enquanto, a equipe Rueda vai jogar um jogo com muitas sensações, uma estranha nostalgia de jogar contra o treinador que foi mais amado pelos colombianos nos últimos tempos, o 'profe' Pékerman, dependendo de outro resultado para entrar na repescagem ou jogar contra a sempre complicada Venezuela como visitante, são situações que o tricolor terá que enfrentar para continuar sonhando com o Catar 2022.

A partida entre Venezuela x Colômbia, prevista para ser disputada na terça-feira, 29 de março, na cidade de Puerto Ordaz, começou a ser disputada um dia antes com a chegada do 'tricolor' ao país vizinho. Jogadores, equipe técnica e roupas foram mantidos por mais de duas horas no Aeroporto Internacional General Manuel Carlos Piar.

Repórteres colombianos, que estão presentes na Venezuela para a última partida da Qualificação Sul-Americana, indicaram que mais de 50 testes de PCR foram realizados para a detecção do coronavírus e cada uma das bolsas da delegação colombiana foram analisadas. Com a má sorte de uma das máquinas ter sofrido uma avaria que atrasaria o processo.

Essa revisão excessiva causou desconforto entre os jogadores e a equipe técnica, além de atrasar o itinerário organizado para a partida contra a Venezuela. No final, a chegada ao hotel ocorreu depois das 9:00 da noite.

A partida entre Venezuela x Colômbia será disputada no estádio Cachamay com capacidade para 42.000 pessoas. Estima-se que haverá uma presença significativa de torcedores colombianos dada a importância da partida no caminho para chegar à Copa do Mundo Qatar 2022. Vale lembrar que o único lugar disponível para a Conmebol é o da Repescagem, onde eles enfrentarão a seleção nacional da Qualificação Asiática.

A partida está programada para ser disputada às 6:30 da tarde, horário colombiano, assim como o resto da data: Perú x Paraguai, Chile x Uruguai, Bolívia x Brasil e Argentina x Equador. As equipes já qualificadas para o Qatar 2022 são Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. Enquanto isso, Colômbia, Perú e Chile são os que lutam por essa cota na repescagem.

LEIA SOBRE: