Membro de 'Os 50 de Joselito' revelou por que a primeira geração do grupo se desintegrou

Existem grupos musicais que conquistaram os corações dos colombianos e 'Los 50 de Joselito' é um deles. Com covers memoráveis de canções como 'María Teresa', 'El bailador' e 'Give me your wife, José', esta orquestra alcançou seu maior sucesso e reconhecimento graças às performances de Jorge W. Rendón (Willy), Charly Martinez, Ricardo Ruiz (Ricky) e Alejandro Chávez (Alex).

No entanto, depois de colher bons frutos com este projeto, seus membros seguiram caminhos diferentes e hoje a banda de música tropical é formada por outros artistas.

E embora na época não houvesse motivos para a separação e o público ficasse em dúvida, levou vários anos para aprender as verdadeiras razões que levaram a essa desintegração.

O encarregado de revelar o fato foi Willy, que se tornou muito popular no Tiktok por fazer vídeos nos quais conta alguns segredos de 'Joselito's 50'.

Sobre o que seus ex-colegas estão fazendo, Rendón deixou claro que não tem muita comunicação com vários deles, embora tenha mencionado que Alejandro Chavez é solista e tem seu projeto, chamado 'Joselito Parrandero'; e Charly trabalha com ele há 13 anos em 'Bandaparranda'.

“Quem está desaparecido é Ricky, a última coisa que ouvi sobre ele foi que ele estava morando em Bogotá e estava fazendo outras coisas, com música como nada mais”, disse Willy em outro vídeo do Tiktok.

Quanto a se essa geração de cantores poderia se encontrar novamente, o músico, que atualmente mora no município de Fusagasugá (Cundinamarca), garantiu que não há nada de concreto e poderia ser muito complexo, mas não descartou completamente o fato de que se encontraria com seus ex-colegas para fazer alguns performances.

Vale ressaltar que, após sua saída, Willy Rendón foi processado por Raúl Campos (criador do grupo junto com o falecido Nelson Díaz), segundo o empresário e radialista em entrevista à Caracol Radio, por ter assinado um contrato sob a marca 'Joselito's 50'. Depois disso, 'Bandaparranda' prometeu não usar o nome novamente.

Em 2016, Alejandro Chávez confessou o programa de entretenimento 'La red', da Caracol Televisión, sobre os acontecimentos ocorridos em Miami (Estados Unidos) e o manteve preso por dois anos e meio.

Segundo o músico, ele foi perseguido por um estranho enquanto dirigia um veículo na companhia de toda a família, mas quando tentou parar um homem o ameaçou com uma arma de fogo e ele, em sua defesa, também sacou uma arma, após o que um tiroteio começou.

Depois de ter sido capturado pelas autoridades norte-americanas, o antigo membro dos 'Os 50 de Joselito' foi acusado de porte ilegal de armas, tentativa de homicídio e agressão agravada com arma de fogo.