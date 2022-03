Lilly Tellez garantiu que AMLO não deu seu senado: “Fiquei devendo”

Lilly Tellez tornou-se uma das mais fortes opositoras do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), apesar de ter feito parte do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) para obter uma cadeira no Senado.

Das suas redes sociais, a legisladora, agora do Partido da Ação Nacional (PAN), respondeu à comunicadora Fernanda Tapia, que garantiu que Téllez era um “plurinominal ” Senadora, termo que ela desagradou o político de Sonora.

Ela garantiu que fez campanha e ganhou o voto dos cidadãos como “Candidato Externo”, já que nunca se filiou oficialmente a Morena. Ele também afirmou que López Obrador não lhe deu nenhuma posição política, pelo contrário, era mesmo seu dever.

“Olá @TapiaFernanda não sou plurinominal; fiz campanha e ganhei o voto como candidata externa, sem me filiar à morena. O presidente López Obrador me convidou para lutar contra o Senado, ele não me deu nada, pelo contrário, fiquei devendo. Saudações”, escreveu Tellez.

Os usuários questionaram essa mensagem e garantiram que, se eu não tivesse tido o apoio do presidente federal, não estaria como senador. Eles também reiteraram que não votariam nela se ela buscasse um cargo eleito popularmente.

“Peça o voto novamente se é verdade que você ganha, pelo menos agora eles não serão meus ou da minha família e de vários amigos e suas famílias”; “E votaram em você porque votaram em MORENA não em você. Você vai ver agora no PAN”; “Você venceu pelo efeito López Obrador, antes que ninguém te conhecesse”, foram alguns comentários.

Essa não foi a única mensagem compartilhada pelo senador Panista. Horas antes, ele comemorou a libertação de Alejandra Cuevas, acusada de participar do assassinato do irmão de Alejandro Gertz Manero, chefe da Procuradoria-Geral da República (FGR), acusado de irregularidades no caso.

Com um primeiro tweet, ele pediu o afastamento de Gertz Manero por usar instituições federais para seus fins pessoais, então sua saída será uma espécie de justiça para o México.

“Tarde, mas finalmente, a justiça veio do SCJN para #AlejandraCuevas e #LauraMorán. Agora espero que a justiça venha em breve para o México e Alejandro Gertz seja imediatamente afastado do cargo. As instituições são destinadas a servir o público, não para fins pessoais ou para vingança”, disse Tellez.

Lilly Tellez lembrou a denúncia contra Gertz Manero para buscar um julgamento de impeachment contra ele (Foto: Twitter)

Posteriormente, lembrou a denúncia que apresentou à Câmara dos Deputados para iniciar um julgamento de impeachment contra o Procurador-Geral da República, que deve ser aprovado pela Subcomissão de Exame Prévio, instância que foi instalada na semana passada e instada a dar prioridade ao seu pedido.

“Há quase duas semanas, foi criada a Subcomissão de Exame Prévio da Câmara dos Deputados, órgão responsável por analisar os pedidos de impeachment. Espero que em breve decidam minha denúncia contra o promotor Gertz porque ele deve ser afastado do cargo e desqualificado”, reiterou o legislador.

Quase dois anos depois de deixar Morena, Marko Cortes, líder nacional do PAN, deu as boas-vindas a Tellez e comemorou a sua filiação ao partido albiazul. “Reconheço seu trabalho, seu compromisso com nossos ideais e sei que juntos continuaremos defendendo o México”, disse. Ele acrescentou que tem muitas coincidências com o senador de Sonora, por isso considerou que será uma forte oposição ao governo Morenosta.

Por sua vez, a nova panista agradeceu à líder nacional e garantiu que estava pronta para cumprir suas funções. Ele também lembrou um de seus fundadores, Manuel Gómez Morín, e indicou que, como ele, queria “mover almas” e lutar pela dignidade de homens e mulheres.

