Como proteger seus filhos de picadas perigosas de carrapatos

ARCHIVO - Las garrapatas son pequeñas, pero peligrosas, porque transmiten enfermedades graves. Foto: Marijan Murat/dpa

As picadas de carrapatos podem transmitir patógenos perigosos que desencadeiam várias doenças, por isso os pediatras aconselham os pais a proteger de forma abrangente seus filhos contra a doença de Lyme e contra a TBE, uma meningoencefalite no início do verão, por exemplo, por meio de uma vacina. Especialmente crianças em idade jogável freqüentemente encontram alguns dos animais sugadores de sangue, que se alimentam de sangue. Seja durante caminhadas, entre pastagens altas ou em uma floresta. Na Europa, existem várias regiões nas quais a doença de Lyme e o TBE estão registrados, e o número de casos está aumentando. A Associação Profissional de Pediatria e Adolescentes da Alemanha (BVKJ), portanto, recomenda especialmente que os pais que vivem em áreas de risco protejam seus filhos das consequências das picadas de carrapatos. Existem diferentes opções para fazer isso: - Vacinação: O TBE transmitido por uma picada de carrapato pode causar inflamação do cérebro, meninge ou medula espinhal. Ela se manifesta como sintomas semelhantes aos da gripe, que podem aparecer entre uma e duas semanas após a picada do carrapato, conforme descrito por BVKJ. Uma visita ao médico é recomendada com urgência. A melhor proteção contra TBE, na ausência de terapia adequada, é a vacinação. De acordo com o órgão alemão de controle de doenças infecciosas RKI, é permitido para crianças a partir dos 12 meses e é recomendado para todas as pessoas que vivem em áreas de risco. Três doses de vacina são administradas em intervalos de vários meses. A recomendação dos médicos é que, para conseguir uma boa proteção na primavera, os pais iniciem a imunização no inverno. Em seguida, é necessário administrar uma dose de reforço após três anos e depois outra a cada cinco anos. Se possível, é importante evitar completamente as mordidas. - Roupas fechadas: assim os carrapatos não conseguirão morder diretamente, mas devem primeiro passar pelas roupas. Então ainda haverá tempo para descobri-los e removê-los. - Repelentes: esses sprays são aplicados na pele, a fim de afastar os carrapatos. No entanto, esclarece o BVKJ, seu efeito não é muito duradouro. - Controle: Depois de um dia na natureza, os pais devem verificar se as crianças têm algum traço de carrapatos. Entre os locais preferidos para mordidas estão a linha do cabelo, orelhas, pescoço, axilas, cotovelo, umbigo, área genital ou a parte de trás dos joelhos. - Remoção: Caso um carrapato tenha conseguido atingir seu objetivo, os pais devem remover o ácaro com muita cautela. O mais fácil é fazer isso com uma pinça ou um instrumento para remover carrapatos. Para fazer isso, coloque o grampo próximo à superfície da pele e agarre o animal pela cabeça ou boca, e não pelo corpo. Em seguida, puxe uma linha reta. Importante: Não deve ser torcido ao remover o carrapato. - Controle: Após a extração, os pais devem desinfetar a área da picada, marcá-la e continuar a observá-la bem nos dias seguintes. Se um anel vermelho de infecção aparecer ao seu redor - a chamada vermelhidão errante - pode ser uma primeira indicação da doença de Lyme. Além da vermelhidão errante, o inchaço maciço das articulações também representa um sinal de alarme. Nesse caso, os pais devem consultar um médico que prescreverá antibióticos. dpa