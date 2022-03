Com praia e vilas privadas: este é o hotel de luxo que Tri escolheu para o Qatar 2022

Embora ainda não tenham seu ingresso garantido para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar, a Federação Mexicana de Futebol (FMF) já iniciou os preparativos para a disputa da Copa. Nesse sentido, a Seleção Mexicana já tem o hotel que os hospedará durante sua participação no torneio de futebol mais importante do mundo. Ao contrário dos locais das edições anteriores, o local se destaca por seus confortos e luxos.

Simaisma, um resort exclusivo de cinco estrelas localizado no município de Sumaysimah, será a casa do tricolor durante sua participação no torneio. É um resort com cerca de 52 milhas de tamanho, bem como uma praia privada e vilas de dois ou até três quartos. De acordo com a descrição no site do local, ele é classificado como um hotel com ambiente familiar.

De acordo com as informações fornecidas pelas redes sociais da Simaisma, os preços de cada noite em moradias com piscinas privadas podem variar de MXN 6.000 a MXN 9.000, ou seja, entre QAR 1.100 e QAR 1.700. No entanto, os preços são aplicáveis para as temporadas em que o afluxo de pessoas não exige mais das instalações.

Atualmente, não há possibilidade de fazer reservas online após 2 de novembro de 2022. No entanto, para ocupar a instalação de menor preço na noite mais próxima do período de permanência da Seleção Mexicana, ou seja, de 31 de outubro a 1º de novembro, MXN 35,6 mil mais impostos devem ser pagos. A construção de 231 metros quadrados inclui a estadia de até seis pessoas e inclui todos os tipos de serviços, bem como café da manhã.

A villa a seguir tem três quartos com vista para a piscina e custa MXN 41,1 mil por noite. É seguido por um complexo de dois quartos e uma piscina privada por MXN 46,6 mil, bem como uma villa de três quartos e piscina por MXN 52 mil. A instalação mais cara tem uma área de 427 metros quadrados, quatro quartos, piscina e terraço, cujo valor por pernoite é MXN 87,7 mil.

Informações em desenvolvimento*