CNDH emitiu recomendação no caso de José Manuel Del Río Virgen: confirmou sua detenção arbitrária

A Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) emitiu uma recomendação à Procuradoria Geral do Estado de Veracruz (FGEV) sobre o caso do ex-secretário técnico do Senado da República, José Manuel Del Río Virgen, quando documentou que foram várias irregularidades em seu caso, como detenção arbitrária, imputação injusta de fatos, bem como violação do devido processo legal e due diligence.

“O CNDH documentou que Del Rio Virgen foi apreendido em território de Veracruz em 22 de dezembro por um grupo de oito pessoas que apontaram armas longas para o veículo e não o notificaram a tempo do motivo de sua prisão, além de ter sido vigiado de Tuxtepec, Oaxaca, onde havia saído para passear com sua família”, disse ele. o corpo chefiado por Rosario Piedra Ibarra.

Ele ressaltou que o juiz supervisor Francisco Reyes Contreras o vinculou ao julgamento pelo assassinato de René Tovar, candidato a prefeito de Cazones de Herrera, no dia da eleição em 6 de junho de 2021, mas o CNDH acreditou que a autoridade de justiça local informou que o mandado de prisão foi solicitado após investigações realizadas de 19 de junho a 9 de dezembro de 2021, forneceram “novas provas” contra ele por provável envolvimento no homicídio.

O CNDH (foto: Arquivo)

O CNDH salientou que estes “novos itens de prova” eram apenas extensões de depoimentos de testemunhas, que foram prestados em 20 de outubro de 2021, mas entre a data desses depoimentos e o pedido do mandado de prisão, Del Rio Virgen não foi convocado a comparecer.

Ele ressaltou que as autoridades do Estado não fizeram uma avaliação objetiva das supostas provas, “em nenhum momento surge a participação de José Manuel del Río Virgen na prática de um crime, resultando em uma flagrante atribuição incorreta de fatos”.

“Sua ação violou o direito de acesso à justiça em seu modo de justiça, ao realizar uma avaliação deficiente das evidências, descartar a verdade dos fatos e procurar criar uma variante paralela da realidade, abusando de seus poderes e do exercício do poder”, enfatizou o corpo de direitos humanos.

A Comissão também destacou a violação dos direitos humanos das pessoas que viajam com Del Rio Virgen, incluindo um menor, que também exige reparação pelos danos.

Foto: Facebook/José Manuel del Rio

Por isso, em sua recomendação dirigida ao Ministério Público de Veracruz e sua chefe, Verónica Hernández Giadáns, o CNDH solicita que os danos a José Manuel del Río Virgen e àqueles que testemunharam e sofreram sua detenção arbitrária sejam reparados, com compensação justa e adequada , portanto, devem ser registrados no Registro Estadual de Vítimas.

Em 11 de março, Ricardo Monreal, o presidente do Conselho de Coordenação Política (Jucopo) do Senado e líder da bancada Morena na Câmara Alta, Ricardo Monreal, comemorou a proteção que seu conselheiro, José Manuel del Río, obteve, uma vez que - garantiu - foi “confirmado” que havia um” maquinação de um crime” por parte do governo de Veracruz, que dirige Cuitláhuac García, também emanando de Morena.

“É lamentável e doloroso que o Ministério Público do Estado concentre sua energia e esforços institucionais na maquinação de crimes, para fins questionáveis”, disse Monreal Ávila em posição.

Ricardo Monreal destacou que a FGE de Veracruz funciona sob slogan no caso de José Manuel del Río Virgen (Foto: Reuters)

O caso abalou a política mexicana desde o final de dezembro, quando o Ministério Público de Veracruz anunciou a prisão de José Manuel Del Rio, ex-deputado e atual secretário técnico de Jucopo, pelo assassinato de Remigio René Tovar, candidato em 2021 a prefeito do município de Cazones de Herrera por a festa Movimiento Ciudadano (MC).

Enquanto parte de Morena, partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, apoiou os argumentos de Ricardo Monreal, que está tentando concorrer à presidência em 2024, outra facção apoiou Cuitlahuac Garcia, incluindo Claudia Sheinbaum, chefe de governo da Cidade do México e também membro presidencial.

