Paolo Guerrero e as críticas de um jornalista argentino por usar uma foto pegajosa do gol não validado do Perú

Paolo Guerrero foi um dos poucos jogadores da seleção peruana que falou alto contra a arbitragem na derrota para o Uruguai pelas eliminatórias do Qatar 2022. No entanto, o 'Predator' cometeu um erro e não percebeu que carregou uma foto editada para favorecer o 'bicolor' e isso foi duramente criticado por um jornalista argentino.

O programa Debate F começou a falar sobre o erro do goleiro Sergio Rochet na jogada que acabou em polêmica. “O que Rochet fez, ainda não entendo, não foi um gol por um centímetro”, começou Martin Liberman. O ex-goleiro Carlos Navarro explicou o que o goleiro uruguaio queria fazer. “Ele perde a noção de onde está, tenho a impressão.”

Damian Trillini entrou na conversa. “O povo peruano estava muito zangado, os jogadores, muita raiva. Revendo as estatísticas e a tabela, esse sorteio para o Perú não mudou a situação, eu tive que vencer.” Liberman mostrou outra posição. “Sim, mas o Uruguai não se classificou. Desculpe, haveria a possibilidade de qualificação direta para o Perú.”

“Os peruanos ficaram muito zangados, mas a verdade é que eles não estão certos e, se não o tiverem, não importa o quanto queiram forjar imagens. Paolo Guerrero me chama a atenção, ele pegou uma imagem que foi forjada e postou em sua conta no Instagram ”, disse Daniel Avellaneda. “Guerrero fez com que forjasse para publicá-lo ou ele estava errado?” , foi a pergunta feita por Martín Liberman.

A jornalista Avellaneda enviou uma mensagem aos fãs da 'blanquirroja'. “Pronto pessoal, as evidências mostram que a bola não entrou, a história acabou e pense em vencer o Paraguai.”

