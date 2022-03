Oscar 2022: foi assim que Eugenio Derbez reagiu após o prêmio de melhor filme por “Coda”

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

Eugenio Derbez, ator, roteirista e produtor mexicano que ocupou um lugar muito importante na indústria cinematográfica de Hollywood, lançou um tweet emocionante no meio da celebração de seu triunfo no mais recente Oscar 2022.

Visivelmente feliz com a vitória, ele enviou para as redes sociais o vídeo do momento em que Lady Gaga e Liza Minelli apresentaram a categoria de melhor filme, que revelou, após a abertura do envelope, que era nada menos do que CODA, o filme em que participou.

“Viva o México!!! , esta noite o vencedor foi a inclusão. Viva a arte do cinema. A CODA mostrou que você sempre pode fazer história, mesmo sem grandes nomes ou orçamento, mas colocando todo o seu coração nisso”, foram as palavras que escreveu na próxima publicação.

Eugenio Derbez comemorou a vitória de “Coda” no Oscar de 2022

Mas não é o primeiro grande prêmio que eles receberam. Na noite de 27 de fevereiro, o Actors Guild Awards (SAG Awards) foi realizado no Barker Hangar em Santa Monica, Califórnia. Lá Eugenio Derbez fez história ao ganhar seu primeiro prêmio SAG graças à sua participação no filme CODA (2021).

O ator mexicano, junto com seus companheiros de equipe Troy Kotsur, Emilia Jones, Marlee Matlin e Daniel Durant, ganhou seu primeiro prêmio SAG conjunto na categoria de melhor elenco de um filme, graças à sua participação no filme dirigido por Sian Heder.

CODA é uma adaptação em inglês do filme francês The Bélier Family, de 2014, dirigido por Éric Lartigau. Embora Derbez se orgulhe do papel que desempenhou naquela produção, ele não esperava ser indicado por seu papel no filme, no entanto, ele se orgulha de ter feito parte desse grande projeto que já ganhou prêmios em outros festivais internacionais de cinema.

Neste filme, que ganhou o Oscar de Melhor Filme, o ator de 60 anos interpreta Bernardo Villalobos (Mr. V), um talentoso professor de música que toca piano e motiva sua aluna Ruby Ross, que é filha de pais surdos e mudos, a realizar seu sonho de ser cantora.

