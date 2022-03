Oscar 2022: Bruno é falado na cerimônia, o hit de 'Encanto' brilhou no Dolby Theatre

Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitan and Diane Guerrero, Becky G and Luis Fonsi perform the song "We Don't Talk About Bruno" from the animated film "Encanto" during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder

Com uma adaptação de No Se Habla, de Bruno, a famosa música do filme Encanto, os participantes do Oscar 2022 cantaram e desfrutaram do talento colombiano. Mauricio e Carolina Gaitan, os intérpretes originais deste single, começaram a apresentação com grande atitude.

Mais tarde, Becky G e Luis Fonsi também entraram no palco para cantar a música popular.

Notícias em desenvolvimento...

