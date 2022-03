Federico Gutiérrez e sua fórmula vice-presidencial Rodrigo Lara Sánchez registraram sua candidatura

Esta manhã, 28 de março, o candidato presidencial da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez e sua fórmula vice-presidencial Rodrigo Lara Sánchez, fizeram seu registro de candidatura. Os candidatos foram para o Registro Nacional de Estado Civil, onde terminaram o processo que lhes permitirá competir na primeira rodada de 29 de maio.

O anúncio foi feito por Gutiérrez através de sua conta oficial no Twitter: “Na companhia do meu amigo, doutor Rodrigo Lara, registramos oficialmente nossa candidatura à Presidência e Vice-Presidência. Vamos nos unir para que o país mude e avance. #FicoPresidente”, triune o candidato da equipe para a Colômbia.

Em outro trino, o ex-prefeito de Medellín deu uma mensagem a seus seguidores pedindo união para vencer e garantindo que o país não pode saltar para o vazio, mas deve ir com segurança: “Hoje a Colômbia está em jogo seu futuro: ou nos unimos para que o país mude e avance, ou corremos o risco de que o país saltará para o vazio sem pára-quedas. Essa eleição define nosso curso como nação. #FicoPresidente”.

Por outro lado, ele retuitou as mensagens do candidato e disse: “Trabalharemos para uma Colômbia na qual a paz seja construída entre todos. #Lamentamos a morte de dois menores nessas circunstâncias de violência. Nosso abraço de solidariedade às vítimas desses eventos”.

Lembremos que a dupla da Equipe para a Colômbia foi anunciada até este sábado, 26 de março, e deixou muitos setores políticos do país surpresos. Em um evento da estação San Javier do metrô de Medellín, cidade da qual foi prefeito entre 2016 e 2019, o candidato presidencial Federico Gutiérrez pôs fim ao mistério neste sábado sobre o nome de sua fórmula vice-presidencial.

Este é Rodrigo Lara Sánchez, o filho mais velho de Rodrigo Lara Bonilla, que era Ministro da Justiça do presidente Belisario Betancur no momento de seu assassinato. Lara Sánchez é cirurgiã com especialização em Cirurgia Geral e foi prefeita de Neiva no mesmo período em que Fico era prefeito da capital de Antioquia.

“Em Neiva as pessoas o querem porque ele é um grande ser humano e porque ele foi um grande prefeito. O país vai conhecer Rodrigo e se apaixonar por ele por causa de sua essência”, disse Federico Gutiérrez.

A incursão de Lara Sánchez na vida política é bastante recente, porque ela dedicou grande parte de sua vida a serviços médicos em hospitais em Bogotá e Neiva. Em 2010 tentou chegar ao Senado por meio da lista de Compromisso Cidadão, o mesmo movimento de Sergio Fajardo. Teve o nono maior voto, mas o grupo significativo de cidadãos não excedeu o limite para ganhar assentos.

A nomeação como fórmula vice-presidencial de Rodrigo Lara Sánchez poderia ser um aceno aos eleitores do centro, dada a proximidade que demonstrou durante esta década com Sergio Fajardo e Antanas Mockus, cuja campanha presidencial ele se juntou em 2010.





CONTINUE LENDO