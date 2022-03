Estímulo fiscal no IEPS permanecerá em 100% pela terceira semana consecutiva

CIUDAD DE MÉXICO, 08JUNIO2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente eliminó el estímulo fiscal aplicado al precio de los combustibles, por lo que automovilistas pagarán la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina premium el cual es de $4.00 pesos a partir de hoy al 14 de junio. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Pela terceira semana consecutiva, o Imposto sobre Produção e Serviços (IEPS) para combustíveis permanecerá em 100% até o primeiro dia de abril, informou o Governo do México através do Ministério das Finanças, como forma de manter o custo da gasolina diante do aumento dos preços no mercado internacional.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia afetou principalmente os preços das matérias-primas e produtos energéticos, o que pode se refletir nos altos preços do petróleo e nos preços internacionais.

Dessa forma, a coleta do IEPS para gasolina regular, gasolina premium e diesel foi eliminada, como estímulo fiscal do governo federal para não afetar a economia de consumo, medida que vem sendo tomada desde o início de março consecutivamente.

No entanto, de acordo com um estudo do BBVA Research, se houver um aumento de 33,3% nos preços internacionais da gasolina teria um impacto negativo na coleta pelo IEPS de gasolina e diesel de -72,8% a uma taxa trimestral.

Os preços dos combustíveis podem variar dependendo do custo de referência, impostos, transporte e armazenamento (Foto: Arquivo)

Enquanto isso, os preços da gasolina para esta segunda-feira, 28 de março no México, de acordo com dados da Comissão Reguladora de Energia, são os seguintes:

Gasolina normal (magna): 21,35 pesos por litro.

Gasolina premium: 23,33 pesos por litro.

Diesel: 22,83 pesos por litro.

No entanto, deve-se lembrar que os preços podem variar de acordo com o custo de referência (que é baseado nos preços internacionais do petróleo e é cotado em dólares globalmente), impostos e logística, como transporte e armazenamento.

Dessa forma, os motoristas mexicanos economizariam cerca de 5,49 pesos por litro para gasolina comum; 4,63 pesos para Premium e cerca de 6,03 pesos por litro de diesel.

Da mesma forma, o Ministério das Finanças aumentou ligeiramente o estímulo fiscal adicional de 26 de março a 1º de abril, de modo que um montante suplementar de 2,44 pesos será fornecido para a gasolina magna, enquanto para premium e diesel será de 1,66 e 4,07 pesos, respectivamente.

Nesse sentido, o total de incentivos concedidos pelo governo federal é o seguinte: para o magna é de 7,93 pesos, para o prêmio é de 6,30 pesos e para o diesel é de 10,10 pesos.

Os incentivos totais concedidos pelo governo federal são os seguintes: para o magna é 7,93 pesos, para o prêmio é 6,30 e para o diesel é de 10,10 pesos (Foto: Twitter @imcomx)

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Mexicano para a Competitividade (IMCO), o Ministério das Finanças pode perder mais de 200 bilhões de pesos no resto do ano devido a perdas perdidas com a coleção do IEPS.

Caso a mistura mexicana mantenha um comportamento linear até o final de 2022, com uma média anual de US $70 por barril, as finanças públicas podem perder cerca de 119,3 bilhões de pesos.

No entanto, em sua conferência matinal em 28 de março, o presidente Andrés Manuel López Obrador indicou que a mistura de azeite mexicana era de US$ 110 por barril. Nesse cenário, a IMCO alertou que as perdas seriam de 205,5 bilhões de pesos.

Finalmente, a IMCO observou que “como resultado das pressões sobre o preço do petróleo na atual conjuntura, as finanças públicas no México serão afetadas de duas maneiras”. Por um lado, a receita do IEPS seria reduzida para estabilizar o preço da gasolina e, por outro, as receitas do petróleo derivadas do Mexican Export Blend (MME) aumentariam.

CONTINUE LENDO: