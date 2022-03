Alexis Henríquez critica a liderança do Nacional pela má gestão nos últimos anos

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Falar sobre Alexis Henríquez é voltar aos anos mais gloriosos do Atlético Nacional que dominou o torneio local por quase uma década. O agora ex-jogador faz parte da história de ouro do clube, e não é de admirar, já que junto com Franco Armani, eles são os jogadores mais vencedores da instituição com 13 títulos cada.

Atualmente, Alexis Henríquez se dedica a se preparar como treinador, pois em um futuro próximo ele deseja assumir o desafio de assumir as rédeas de um time de futebol profissional colombiano. Ele passa seu tempo livre assistindo futebol e compartilhando com sua família.

Em 2020, o ex-Once Caldas anunciou que estava deixando o futebol profissional após uma carreira de sucesso em que conquistou 16 títulos nos quais se destacam duas Copas Libertadores; uma com o 'Branco-Branco' em 2004 e em 2016 com o Atlético Nacional. Além disso, ele ganhou a Copa Sul-Americana em 2017 com a pintura 'Purdolaga'.

Seu temperamento forte sempre o caracterizou dentro e fora das quadras, o que o levou a usar a banda do capitão Nacional por muitos anos.

Em diálogo com o jornal El Colombiano, Alexis Henríquez contou sobre vários aspectos de sua vida e, claro, falou sobre o presente do clube de seus amores; Atlético Nacional.

Em primeiro lugar, o samário se referiu à sua aposentadoria dos tribunais e ressaltou a importância de ter obtido o papelão que o certifica como treinador, pois isso o ajudou a entender que era hora de pendurar os guayos.

Ele também comentou que não tem vontade de dirigir, mas esclarece que está pronto graças à preparação teórica combinada com a experiência que adquiriu enquanto era um jogador ativo.

No momento, ele não teve nenhuma abordagem com o Atlético Nacional para trabalhar para o clube, no entanto, seu irmão mais novo joga como ala e faz parte do processo inferior da equipe paisa. Da mesma forma, o ex-advogado questionou a gestão das diretivas nos últimos anos.

Por outro lado, ele elogiou Hernán Darío Herrera, que está no comando do 'Rei da Copas' provisoriamente, mas expressou sua preocupação de que seu futuro seja incerto na instituição.

