Putin acusou o Azerbaijão de violar o acordo de cessar-fogo em Nagorny Karabakh ao entrar na área controlada pela missão russa

06-09-2021

“Violando as disposições de uma declaração trilateral dos líderes da Rússia, Azerbaijão e Armênia de 9 de novembro de 2020, as forças armadas do Azerbaijão entraram na área de responsabilidade do contingente russo de manutenção da paz em Nagorno-Karabakh entre 24 e 25 de março de 2020 e estabeleceram um posto de observação”, denunciou o Ministério da Defesa russo em um comunicado. O comunicado acrescentou que drones de fabricação turca foram usados para atacar as tropas de Karabakh perto da vila de Farukh, também conhecida como Parukh.

Baku negou as acusações, disse que “lamentou a declaração unilateral do Ministério da Defesa russo, que não reflete a verdade”, acrescentando que “o Azerbaijão não violou uma única disposição” do acordo de cessar-fogo.

Os incidentes entre as forças armadas do Azerbaijão e da Armênia têm sido frequentes nos últimos meses, mas o anúncio de sábado marcou a primeira vez desde o fim das hostilidades sobre Karabakh, em novembro de 2020, que Moscou acusou uma das partes de violar o incômodo cessar-fogo.

Moscou denunciou o surto no 31º dia da campanha militar russa na Ucrânia, com indicações de que ambos os lados estavam se entrincheirando para um conflito prolongado no país pró-ocidental. Nesse contexto, especialistas acreditam que o Azerbaijão poderia estar se aproveitando da fraqueza das tropas russas devido à pressão na invasão para entrar na área onde a missão russa deveria governar.

O Kremlin disse no sábado que o presidente Vladimir Putin havia discutido a situação com o líder armênio Nikol Pashinyan duas vezes, sexta e quinta-feira, e que em um comunicado oficial ele exortou o Azerbaijão a retirar as tropas. “Um apelo foi enviado ao lado azerbaijano para retirar suas tropas”, disse o Ministério da Defesa. “O comando do contingente russo de manutenção da paz está tomando medidas para resolver a situação”, acrescentou.

Em 2020, a Armênia e o Azerbaijão travaram uma guerra há muito disputada pelo enclave, que ceifou mais de 6.500 vidas. Um acordo de cessar-fogo negociado por Putin fez com que Yerevan cedesse áreas de território e a Rússia implantasse um contingente de manutenção da paz na região montanhosa.

Além disso, neste sábado, o Ministério da Defesa da região dividida afirmou em comunicado que os drones do Azerbaijão mataram três pessoas e feriram outras 15.

“As forças armadas do Azerbaijão continuam a permanecer na aldeia de Parukh”, acrescentou o comunicado. A Armênia pediu à comunidade internacional que evite tentativas de “desestabilizar a situação no sul do Cáucaso”. “Também esperamos que o contingente russo de manutenção da paz em Nagorno-Karabakh tome medidas concretas e visíveis para resolver a situação e evitar mais baixas e hostilidades”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Armênia em comunicado.

Yerevan afirmou que a “invasão” estrategicamente importante de Parukh “foi precedida por bombardeios constantes de assentamentos armênios e infraestrutura civil”.

Imagem de arquivo de Putin e do presidente do Azerbaijão Ilham Aliev e do primeiro-ministro armênio Nikol Pashinian (EFE)

O Ministério das Relações Exteriores da Armênia declarou no início desta semana que as tropas do Azerbaijão entraram na vila de Parukh na quinta-feira - sob o controle das forças de paz russas - no que consideraram “uma clara violação do acordo de cessar-fogo”.

A Armênia também alertou sobre uma possível “catástrofe humanitária” em Karabakh depois que o fornecimento de gás para a região disputada foi interrompido após obras de reparo. Yerevan acusou o Azerbaijão de deixar deliberadamente a população étnica armênia de Karabakh sem gás natural, uma acusação rejeitada pelo Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão como “infundada”.

Separatistas étnicos armênios de Nagorny Karabakh se separaram do Azerbaijão quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, e o conflito que se seguiu ceifou cerca de 30.000 vidas.

Com informações da AFP

