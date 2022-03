Por que as “abelhas abutre” abandonaram o néctar para se alimentar de cadáveres

Existem algumas abelhas, pertencentes a uma espécie tropical pouco conhecida sem picada, comumente chamadas de “abelhas abutre”, que desenvolveram a capacidade de comer apenas carne. Esse comportamento raro foi motivado por uma competição muito intensa pelo néctar.

Dessa forma, seu intestino evoluiu, tornando-o mais parecido com o de abutres do que com o de outras abelhas. Todas essas adaptações são complementadas por mudanças na microbiota, a flora intestinal, para permitir a digestão de outros compostos relacionados à nova dieta.

A intensa competição pelo néctar levou uma espécie de abelha sem ferrão nos trópicos a desenvolver a capacidade de se alimentar de carne. Essas são as únicas abelhas no mundo que evoluíram para usar fontes de alimentos não vegetais.

Vulgarmente chamados de “abelhas abutre”, eles desenvolveram a capacidade de comer apenas carne. Esse comportamento raro foi motivado por uma competição muito intensa pelo néctar.

Dessa forma, eles estabeleceram novas relações simbióticas com alguns micróbios encontrados no intestino de abutres e outros animais que se alimentam de carniça. Os cestos que as abelhas sem ferrão têm nas patas traseiras para coletar pólen, foram usados por essas abelhas abutre para coletar carne.

A flora intestinal das abelhas abutre é enriquecida com novas bactérias que seus parentes não possuem, semelhantes às encontradas em abutres, hienas e outros catadores. Essas bactérias servem para protegê-las dos patógenos que aparecem na carniça. Qualquer ser humano pode ficar gravemente doente porque esses micróbios na carne liberam toxinas muito potentes e prejudiciais.

Ainda não se sabe se foi o estilo de vida carnívoro das abelhas que influenciou o crescimento desses micróbios, ou se foram as bactérias que permitiram a dieta carnívora. Uma mudança na dieta poderia ter modificado a flora, ao longo do tempo, mas também é possível que essa mudança tenha permitido variação na dieta, ou que ambos possam ter interagido para gerar essa adaptação evolutiva.

Essas abelhas que se alimentam de carne, em vez de pólen, são capazes de armazenar mel em câmaras separadas em suas colmeias.

As abelhas foram notícia há dois dias quando, na aldeia de La Esperanza, no município de Turbo, Antioquia, um enxame de abelhas africanizadas atacou um cego de 72 anos que mais tarde perdeu a vida. Aparentemente, o favo de mel estava localizado em um dos postes de energia perto da casa da vítima.

Não só esse homem foi afetado, outras 10 pessoas ficaram feridas, uma delas é uma mulher grávida e um homem se recuperando de uma cirurgia.

De acordo com vizinhos do setor, esses animais construíram suas fraldas em vários postes de energia e, em várias ocasiões, pediram às autoridades correspondentes que resolvessem esse problema que coloca suas vidas em risco.

