Pedófilo processou um hotel por reembolso de seu dinheiro depois que ele foi preso durante sua estadia por abusar sexualmente de uma criança

Stuart Eager, um homem de 73 anos acusado de pedofilia, processa a cadeia de hotéis britânica Premier Inn há três anos pela devolução de 107,50 libras, cerca de 142 dólares, que pagou como parte de sua estadia em uma de suas filiais que foi interrompida porque ele estava preso.

Eager diz que foi forçado a cancelar a reserva porque foi transferido para a prisão por causa de uma condenação por abuso sexual de um menor.

O homem havia reservado o quarto na filial de Portsmouth (Reino Unido) em maio de 2019, já que o hotel ficava perto do tribunal onde ocorreria seu julgamento por crimes sexuais. Mas ele foi condenado e enviado para a prisão em apenas quatro dias, então ele pediu o retorno das duas últimas noites.

Apesar de sua condenação, um problema objetivamente mais sério, Eager desencadeou uma campanha extraordinária para recuperar a quantia relativamente pequena de dinheiro.

A história de sua tentativa obsessiva de recuperar suas 107,50 libras veio nesta semana depois que Eager escreveu ao The Daily Telegraph descrevendo sua queixa e esperando pedir ajuda para recuperar o dinheiro.

Ele contou como havia reservado uma estadia em um Premier Inn por seis noites, pagando o valor total na chegada, quando estava em julgamento “após uma falsa acusação que remonta a 30 anos”.

“Eu não tinha ideia de quanto tempo o julgamento poderia durar. Durou apenas quatro dias e o veredicto não foi do jeito que eu queria (os júris às vezes estão errados). Eles me mandaram para a prisão por quatro anos”, diz ele em sua carta à mídia britânica.

“'Como não foi possível ligar para o Premier Inn da minha cela de prisão para cancelar as duas noites restantes, pedi ao meu advogado que fizesse isso por mim. Era tarde demais para reembolsar a primeira noite não utilizada, mas era esperado um reembolso de £107,50 para a segunda noite”, acrescenta o condenado.

De acordo com Eager, quando ele foi libertado em liberdade condicional dois anos após o fato, ele começou uma campanha de reivindicações públicas, que ele vem realizando nos últimos seis meses.

O condenado diz que o hotel nega qualquer vestígio da ligação do advogado e defende que o cancelamento deveria ter sido feito por ele mesmo sete dias após a reserva.

“Foi mortificante o suficiente para cumprir pena por um crime que eu não havia cometido sem o Premier Inn tentar capitalizar meu infortúnio”, escreveu.

O hotel onde Stuart Eager reservou seis noites para enfrentar seu julgamento, que durou apenas quatro dias e o mandou diretamente para a prisão por pedofilia.

No entanto, sua tentativa de obter simpatia da mídia falhou, assim como sua reivindicação ao hotel falhou até agora.

O Daily Telegrah investigou independentemente os motivos da condenação do velho e descobriu que era devido ao abuso sexual de um menino do coro, crime descrito pela polícia como “chocante” e “depravado”.

O menino, que agora é um homem adulto, inicialmente manteve sua provação em segredo e aparentemente desenvolveu vícios em jogos de azar e drogas como resultado da supressão de tudo o que aconteceu.

“Só anos depois é que ele finalmente encontrou a coragem de falar e buscar justiça. Você argumenta que é inocente e agora se vê vítima de especulações injustas do Premier Inn no valor de £107,50. Deixando de lado esse fundo sombrio por um segundo, uma olhada nas informações que ele me enviou mostra que seu advogado ligou para a recepção do hotel mas, por razões desconhecidas, não conseguiu garantir o cancelamento e posterior reembolso em seu nome”, respondeu a mídia em outra carta ao condenado.

Além disso, ele destacou que estar preso não era motivo para não ligar para cancelar a reserva, já que nas prisões você pode usar o telefone, e que essa recusa parecia mais uma forma de impedir o hotel de investigar e descobrir o motivo de sua condenação.

“Diante disso, estou surpreso que alguém como você, que afirma ter experiência em primeira mão de uma falsa acusação, esteja bastante feliz em arrastar seu nome pela lama em um jornal nacional”, acrescenta a carta.

O jornal acrescentou que não estava preparado para fazer nenhuma consulta em seu nome e desejou a Eager “boa sorte”.

O Telegraph foi obrigado pela convenção a manter as identidades de seus correspondentes confidenciais e, portanto, publicou apenas suas iniciais.

Mas outros meios de comunicação como o The Daily Mail conseguiram identificar Eager e o rastrearam até uma casa residencial em Swindon, Wiltshire, onde o entrevistaram.

Ele disse a eles que não se desculpou pelo ocorrido e que ainda quer o reembolso de seu dinheiro. Ele admitiu que pode ter “preocupado com o problema”, mas disse que era improvável que ele continuasse sua reivindicação contra o Premier Inn à luz da resposta.

Ele também atacou a redatora do Telegraph por sua resposta, dizendo: “Eu pensei que estava fora de ordem. Achei um pouco exagerado porque não tenho certeza se era relevante. Minha reivindicação foi contra o Premier Inn em Portsmouth, em vez de desenterrar o que é a história”

O homem diz que “não devemos acreditar em tudo o que é lido na internet” e defende sua inocência. Além disso, ele afirma que sua alegação “é uma questão de princípio”.

Em maio de 2019, Eager foi condenado no Tribunal da Coroa de Portsmouth por três acusações de agressão indecente a um menino de 11 ou 12 anos na década de 1980.

A ex-sócia do escritório de advocacia, que também era dançarina, agrediu o garoto em 1988 em uma fazenda em Hampshire. Eager encorajou sua vítima a sentar em seu colo e dirigir seu carro quando ele o levou para casa.

O homem vem exigindo a devolução do dinheiro gasto em duas noites em um hotel que não usou há três anos porque foi condenado e enviado para a prisão.

Eager, que já havia sido condenado por crimes semelhantes contra crianças pequenas nas proximidades de Wymering durante a década de 1980, negou as acusações, mas foi considerado culpado por um júri unânime.

Após o caso, a detetive sargento Julia Nicol, que liderou a investigação da polícia de Hampshire, disse que a manipulação e o abuso perpetrados por Eager tiveram um impacto significativo na vida da vítima.

“Eu tinha apenas 11 ou 12 anos na época desses crimes, o que os torna ainda mais chocantes e depravados. O menino, agora adulto, manteve esse segredo por décadas, durante as quais lutou para lidar com a vida e a escola, sua identidade e sofreu terrivelmente com sua saúde mental”, disse.

“Ele foi roubado de sua infância e passou a vida adulta tentando aceitar o trauma”, acrescentou.

Apesar disso, o homem continuou a negar as ofensas quando confrontado pela mídia.

Quando perguntado se ele tinha alguma preocupação com sua vítima, Eager disse: “Quanto ao assunto a que ele estava se referindo, não havia vítimas que ele deveria considerar”.

“Eu continuo negando. Foi uma acusação falsa e uma condenação injusta”, acrescentou.

CONTINUE LENDO