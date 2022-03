O PRI na Câmara dos Deputados apresentou iniciativa para preservar a essência das escolas de tempo integral

Norma Aceves, deputada do Partido Revolucionário Institucional (PRI), apresentou uma iniciativa que reforma as Leis Gerais sobre os Direitos da Criança e do Adolescente; Desenvolvimento Social; e Educação, a fim de manter a essência do escolas em tempo integral.

Segundo o deputado federal, o desaparecimento do programa é uma afronta aos melhores interesses das crianças, o que demonstra um novo fracasso das autoridades educacionais contra as crianças.

O PRI explicou ainda que a decisão do Ministério da Educação Pública (SEP) de encerrar o programa é claramente inconsistente com os objetivos do Sistema Nacional de Educação, que é promover atividades para garantir o direito à educação de qualidade para todos os seus alunos.

Norma Aceves propôs proporcionar e manter a permanência das crianças em todas as comunidades do país (Foto: Karina Hernández /Infobae)

Por esse motivo, sua iniciativa visa continuar o funcionamento das escolas com dias entre 6 e 8 horas por dia, que possuem serviços de alimentação e que o Ministério da Educação Pública emite um relatório anual sobre este projeto.

Da mesma forma, Norma Aceves propôs proporcionar e manter a permanência das crianças em todas as comunidades do país, particularmente para as populações que não têm a previdência social como direito trabalhista, e implementar programas voltados para serviços de assistência, para famílias com crianças ou adolescentes com deficiência que necessitam de cuidados contínuos, seja em centros de atendimento externos ou dentro de suas casas.

Segundo a deputada, a grave regressão aos direitos constitucionais das crianças ocorre num contexto em que esse grupo foi severamente afetado pela pandemia; além disso, frisou, representa uma violação de vários instrumentos administrativos.

Segundo o deputado, o grave revés aos direitos das crianças ocorre em um contexto em que o grupo foi afetado pela pandemia (Foto: Karina Hernández/Infobae)

