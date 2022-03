O advogado da Nicarágua perante a Corte Internacional de Justiça, Paul Reichler, renunciou ao cargo por “consciência moral”

O advogado Paul Reichler, que representou a Nicarágua perante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) em vários litígios internacionais, renunciou ao cargo por causa de “consciência moral”, denunciando a forma como Daniel Ortega dirige o país.

“Minha consciência moral exige que eu corte meus laços com o segundo Ortega (a partir de 2018) e me recuse a servi-lo”, disse Reichler em uma carta de demissão publicada este domingo na mídia digital Confidencial.

Reichler fazia parte das equipes de advogados da Nicarágua no caso conhecido como “Irã-Contras” com os Estados Unidos, o do Mar do Caribe com a Colômbia ou o rio San Juan com a Costa Rica, que o governo nicaraguense contou como “vitórias”.

“Vou orar pelo dia em que a Nicarágua estará livre novamente”, disse Reichler na carta , que é dirigida ao ditador nicaraguense.

O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega (Reuters/Foto de arquivo)

Na carta, o advogado dividiu Ortega em dois personagens, um anterior a 2018, que chamou de democrático e pacífico, e outro daquele ano, que aponta por agir “de forma tão implacável, resultando em centenas de mortes trágicas”, além de prender e processar dezenas de pessoas “sob falsas acusações de que nada mais são do que um pretexto para eliminar a dissidência e a oposição”.

Reichler disse estar “honrado e orgulhoso de ter ajudado a Nicarágua a defender e estender sua soberania”, mas não escondeu sua perplexidade com as decisões de Ortega, que ele acusou de ter “destruído a democracia” e estabelecer “uma nova ditadura, não muito diferente” daquela que ele “ajudou para derrubar.”

TRATAMENTO DE PERSONALIDADES

A carta - disse o advogado a Ortega - é “terminar meu relacionamento com você e seu governo. Não sei o que fez você mudar, mas você não é mais o Daniel Ortega a quem eu respeitei, admirei, amei e servi com orgulho por tantos anos ”.

Ele ressaltou que seu regime fez “falsas eleições, mantém uma legislatura submissa, um sistema judicial corrupto incapaz de fazer justiça e o silenciamento da liberdade de expressão e da mídia independente”.

Também foi criticado ao enviar para o exílio o Prêmio Cervantes 2017 por Sergio Ramírez, Comandante Luis Carrión, Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro, escritor Gioconda Belli, economista Edmundo Jarquín e ex-guerrilheiros sandinistas Monica Baltodano e Julio López Campos.

Ele também se referiu ao ex-guerrilheiro sandinista dissidente Hugo Torres, o histórico “Comandante Cero”, que morreu sob custódia policial após oito meses de prisão e sem ser julgado.

“Acho impensável que Daniel Ortega teria assassinado Hugo Torres e sadisticamente levado os outros grandes patriotas, agora trancados em suas celas, à beira da fome e da morte”, disse.

Reichler terminou seu relacionamento com Ortega uma semana depois que o diplomata nicaraguense Arturo McFields denunciou que A Nicarágua tem uma “ditadura”, durante uma sessão da Organização dos Estados Americanos (OEA), após a qual ele foi removido de seu cargo de embaixador na organização.

Foto de arquivo. O presidente da Nucaragua, Daniel Ortega, e a vice-presidente Rosario Murillo. REUTERS/Oswaldo Rivas.

(Com informações da EFE)

