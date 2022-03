Guia para baixar histórias de outros usuários no Instagram

Já faz muito tempo que o Instagram Stories se tornou uma das principais atrações do redes sociais, já que muitos aplicativos se esforçam muito para copiá-los. Muitas pessoas usam histórias no Instagram para dizer coisas, mas, por natureza, isso faz com que muitos usuários queiram vê-las novamente, e não necessariamente inserindo o perfil do usuário repetidamente.

Se o exposto já aconteceu com algum leitor do Infobae, é importante saber que existem maneiras de baixar o Instagram Stories de um celular, seja Android ou iOS. Para isso, existem diferentes sites para esse fim e muitos aplicativos no Google Play. Abaixo estão duas opções, o único problema são os anúncios:

É assim que você pode baixar histórias do Instagram em um dispositivo Android

Entre as muitas opções no Google Play, o aplicativo Android escolhido para esse processo é chamado Baixar vídeos do Instagram. É gratuito, 100% seguro, tem mais de 10 milhões de downloads e tem uma classificação média de 4,8 em 5 .

Baixe vídeos do Instagram. (foto: Google Play Store)

Depois de baixado (ele aparecerá como 'IG Downloader' no seu smartphone), você precisa fazer o seguinte:

1. Vá para o Instagram e copie o link da história que você deseja baixar. Como? Ao tocar no ícone de três pontos no canto superior direito e clicar em “Copiar link”.

2. Em seguida, abra o aplicativo 'IG Downloader' e clique em 'Colar link' (o link será copiado automaticamente para o espaço fornecido). Você pode ser solicitado a fazer login no Instagram para continuar.

3. Clique em 'Download' e em segundos ele será baixado.

4. Para salvar, acesse o histórico de histórias baixadas clicando no ícone no canto superior direito.

4. Toque no ícone de três pontos onde deseja salvá-lo, toque em “Compartilhar” e selecione “Carregar foto” para armazenar essa foto ou vídeo na sua conta do Google Fotos.

IG Downloader. (foto: downloader de vídeos do Instagram)

É assim que você pode baixar histórias do Instagram em um dispositivo iPhone

As regras estritas da App Store impedem que aplicativos permitam publicamente que as Histórias de outros usuários sejam baixadas para o iPhone. Nesse caso, a recomendação da Infobae é usar um navegador (Safari) e abrir um dos sites existentes no Internet para esse propósito.

Uma das melhores opções é sem dúvida o StoriesDown, um método alternativo e muito simples (apesar do grande número de anúncios) para baixar rapidamente o Instagram Stories, seja vídeo ou foto. Obviamente, você também pode usar essa opção em telefones Android se não quiser instalar nenhum aplicativo.

Storiesdown para Instagram. (foto: Storiesdown)

O processo é tão simples quanto inserir o nome do usuário no espaço fornecido e clicar em 'Pesquisar'.

Todas as histórias que o usuário publicou naquele momento serão exibidas imediatamente, na ordem da mais recente para a mais antiga. Abaixo de cada um deles, você pode ver um botão 'Download'. Toque nele e aceite o download.

Em seguida, basta tocar no círculo azul na barra do Safari (o que indica que o download está completo) e, no menu suspenso, clique em 'Download'.

Quando a lista de conteúdo baixado aparecer, toque no conteúdo que deseja salvar no iPhone e toque no ícone clássico de salvar do iOS (canto inferior esquerdo), que lhe dará a opção de compartilhar o arquivo ou armazená-lo no smartphone biblioteca.

